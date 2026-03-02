Zwei Autos kollidieren auf B171 – Zwei Verletzte

Am Montagnachmittag kam es in Landeck auf der B171 im Bereich der Auffahrt zur S16 zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Zwei Frauen wurden dabei verletzt.

Eine 24-jährige Österreicherin war mit ihrem Auto auf der B171 unterwegs und wollte bei der Auffahrt zur S16 nach links einbiegen. Dafür ordnete sie sich in die Abbiegespur ein. Zur selben Zeit fuhr eine 20-jährige Österreicherin von Pians kommend in Richtung Landeck. Während des Abbiegevorgangs prallte ihr Fahrzeug in die Beifahrerseite des abbiegenden Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls kippte das Fahrzeug der 24-Jährigen zur Seite und erfasste noch einen weiteren Pkw, der von der S16 zur Kreuzung fuhr und nach rechts in die B171 einbiegen wollte.

Totalschaden an zwei Fahrzeugen

Ersthelfer befreiten beide Lenkerinnen aus ihren Fahrzeugen. Die alarmierte Rettung brachte die beiden Verletzten mit Verletzungen ins Krankenhaus Zams. An den Fahrzeugen der beiden Frauen entstand Totalschaden, das dritte beteiligte Auto wurde leicht beschädigt. Im Einsatz standen die Rettung, ein Notarzt, drei Polizeistreifen, Mitarbeiter der ASFINAG sowie zwei Abschleppunternehmen, das berichtet die Tiroler Polizei in einer Aussendung.