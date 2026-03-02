Frühlingstemperaturen bis 16 Grad am Dienstag in Österreich

Laut GeoSphere Austria liegen anfangs besonders im westlichen Donautal, im Waldviertel und in Oberösterreich „teils zähe Nebel- oder Hochnebelfelder“. Abseits davon erwartet die Österreicher ein „ständiger Wechsel aus Sonne und Wolken“. Im Bergland bilden sich ab Mittag vermehrt Quellwolken, die regional zu „lokalen und kurzen Regenschauern“ führen können.

Mildeste Werte im Südosten

Die Temperaturen steigen spürbar an: Nach einer kühlen Nacht mit Werten zwischen „minus 2 bis plus 4 Grad“ erreichen die Tageshöchsttemperaturen „10 bis 16 Grad“. Den Spitzenwert liefert dabei der Südosten des Landes. Der Wind weht dazu schwach aus Ost bis Süd.

Wechselhaftes Bergwetter

Für Alpinisten zeigt sich zunächst häufig die Sonne, bevor die Sichtverhältnisse ab Mittag schlechter werden. Am Nachmittag ist laut den Meteorologen mit „kurzen Regen- oder Schneeschauern“ zu rechnen. Auf 2000 m Seehöhe werden Werte um den Gefrierpunkt erreicht.