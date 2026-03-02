Skip to content
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Ausblick vom Dobratsch. Der Himmel ist strahlend blau. Im Tal präsentiert sich ein Nebelmeer.
Wie wird das Wetter am Dienstag in Österreich?
Österreich
02/03/2026
Wetterprognose

Frühlingstemperaturen bis 16 Grad am Dienstag in Österreich

Österreich erwartet am Dienstag, dem 3. März 2026, einen weitgehend freundlichen und milden Frühlingstag.

Laut GeoSphere Austria liegen anfangs besonders im westlichen Donautal, im Waldviertel und in Oberösterreich „teils zähe Nebel- oder Hochnebelfelder“. Abseits davon erwartet die Österreicher ein „ständiger Wechsel aus Sonne und Wolken“. Im Bergland bilden sich ab Mittag vermehrt Quellwolken, die regional zu „lokalen und kurzen Regenschauern“ führen können.

Mildeste Werte im Südosten

Die Temperaturen steigen spürbar an: Nach einer kühlen Nacht mit Werten zwischen „minus 2 bis plus 4 Grad“ erreichen die Tageshöchsttemperaturen „10 bis 16 Grad“. Den Spitzenwert liefert dabei der Südosten des Landes. Der Wind weht dazu schwach aus Ost bis Süd.

Wechselhaftes Bergwetter

Für Alpinisten zeigt sich zunächst häufig die Sonne, bevor die Sichtverhältnisse ab Mittag schlechter werden. Am Nachmittag ist laut den Meteorologen mit „kurzen Regen- oder Schneeschauern“ zu rechnen. Auf 2000 m Seehöhe werden Werte um den Gefrierpunkt erreicht.

