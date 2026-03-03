Skip to content
Raserei mit Folgen: Ein 24-Jähriger verlor auf der Brenner Autobahn seinen Probeführerschein.
Bezirk Innsbruck-Land / Tirol
03/03/2026
Probeschein weg

Mit 168 km/h unterwegs: Polizei stoppt jungen Raser auf A13

Ein 24-Jähriger musste sich am Montagnachmittag von seinem Probeführerschein verabschieden. Der junge Lenker bretterte mit 168 km/h über die Brenner Autobahn.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(71 Wörter)

Eine Streife der Autobahnpolizei Schönberg wurde auf den jungen Lenker aufmerksam. Immerhin war dieser mit knapp 168 km/h auf der Brenner Autobahn unterwegs, und das bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Die Beamten hielten den 24-jährigen Österreicher an. „Ihm wurde der Probeführerschein an Ort und Stelle abgenommen“, heißt es vonseiten der Polizisten. Er wird angezeigt.

