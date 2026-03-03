Skip to content
Schnell stellen die Polizisten fest, dass es sich bei dem 46-Jährigen um einen nicht zurückgekehrten Strafgefangen handelte.
Haid/Linz-Land
03/03/2026
Auf der Flucht

Verfolgungsjagd: Geflüchteter entpuppte sich als gesuchter Häftling

Ein 46-Jähriger missachtete eine Stopptafel in Haid und flüchtete vor der Polizei. In einer Sackgasse endete die Fahrt, wie sich dann herausstellte, handelte es bei dem Mann um einen nicht zurückgekehrten Strafgefangenen.

Ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land fuhr mit seinem Auto am Dienstag, dem 2. März, gegen 13.30 Uhr auf der Traunuferstraße in Haid. Dabei wurde er von einer Streife beim Missachten einer Stopptafel beobachtet. Aufgrund dessen wollten die Beamten den Mann zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle anhalten. Anstatt stehenzubleiben, flüchtete der 46-Jährige jedoch und bog in eine Querstraße ein. Die Beamten nahmen mittels Blaulichtes und Folgetonhorn die Verfolgung auf. In einer Sackgasse stellte der Lenker den Wagen ab und flüchtete zu Fuß über einen kurzen Feldweg.

Mann auf der Flucht entpuppte sich als Strafgefangener

Schließlich konnte der Flüchtige in der Traunuferstraße eingeholt werden. Schnell stellen die Polizisten fest, dass es sich bei dem 46-Jährigen um einen nicht zurückgekehrten Strafgefangen handelte und nahmen den Mann trotz heftigem Widerstand fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 46-Jährige in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.03.2026 um 06:22 Uhr aktualisiert
