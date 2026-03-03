Brand an einer Volksschule in Braunau: Kinder evakuiert

In einer Volksschule im Bezirk Braunau ist am Dienstagvormittag ein Verteilerkasten in Brand geraten. Kinder und Lehrkräfte wurden rasch evakuiert. Zwei Pädagoginnen kamen zur Kontrolle ins Krankenhaus.

Gegen 9.30 Uhr ist es in einer Volksschule im Bezirk Braunau zu einem Brand gekommen. Ein Verteilerkasten begann zu rauchen. Die Schule wurde umgehend geräumt. Verletzt wurde niemand, zwei Lehrkräfte wurden aber vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Brandgeruch im Klassenraum

Eine Lehrerin befand sich mit 9 Kindern im Unterricht, als sie plötzlich Brandgeruch wahrnahm. Sie reagierte sofort, brachte die Schüler ins Freie und informierte die Schulleiterin. Diese löste umgehend den Feueralarm aus und verständigte den Hausmeister. Währenddessen sammelten sich alle Kinder sowie das Lehrpersonal im Turnsaal. Das Lehrpersonal, die Kinder und der Hausmeister reagierten vorbildlich. Beim Eintreffen der Polizei war das Feuer bereits gelöscht. Der Hausmeister hatte einen Handfeuerlöscher eingesetzt und konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Zusätzlich wurde die Feuerwehr alarmiert.

Ursache: Technischer Defekt

Der Bezirksbrandermittler stellte fest, dass ein technischer Defekt an der sogenannten Nullleiter-Schutzleiterschiene den Brand ausgelöst hatte. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Der Schulbetrieb konnte nach den notwendigen Maßnahmen wieder aufgenommen werden.