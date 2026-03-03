Finanzminister: „Kaum ein Ökonom, der gegen eine solche Steuer wäre“

Am 3. März 2025 wurden die 14 Minister der Dreierkoalition rund um ÖVP, SPÖ und NEOS angelobt. Einer, der dieses Jahr wohl besonders im Mittelpunkt stand, war Finanzminister Markus Marterbauer.

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hatte wohl ein Jahr, das er so bald nicht mehr vergessen wird. Am 3. März 2025 wurde er von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt, danach folgte eine Budget-Entscheidung nach der anderen. Schon bald war auch klar, wie das Doppelbudget für die Jahre 2025 und 2026 ausschauen sollte. Ziel war, den Staatshaushalt zu sanieren bzw. einen Schritt in die Richtung zu machen.

Marterbauer: „Habe oft den Spielverderber spielen müssen“

Im Interview mit 5 Minuten erklärt er selbst, dass er „oft den Spielverderber“ bei „Projekten, die eigentlich sinnvoll sind“ spielen hätte müssen. Gleichzeitig mussten auch Maßnahmen gesetzt werden, die wohl nicht jedem in Österreich gefallen haben. Darunter etwa die Streichung des Klimabonus und die Anhebung der Krankenversicherungs-Beiträge für Pensionisten.

Erstes Jahr „anstrengend, aber es hat auch Spaß gemacht“

Schon zu Beginn meinte er, dass man nicht aus „Jux und Tollerei“ sparen müsse. Diese Aussage wiederholte er nun im Interview mit 5 Minuten. Das erste Jahr sei für ihn „anstrengend“ gewesen, es hätte aber auch Spaß gemacht und so einige Kompromisse auch mit den beiden Regierungspartnern gebracht. Darunter auch einen zur Steuer für Superreiche und auf Erbschaften. Was Marterbauer dazu zu sagen hat und vieles mehr erfahrt ihr im folgenden Interview.