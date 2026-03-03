109 Kilo: Berufsfischer holt Riesenfisch aus Bodensee

2,6 Meter lang und 109 Kilo schwer war jener Wels, den Berufsfischer Franz Blum kürzlich aus dem Bodensee gefischt hat. "Unglaublich, was für U-Boote mittlerweile im Bodensee herumschwimmen", kommentiert er seinen Fang.

Solche Dimensionen hätte man vor ein paar Jahren nur vom Po oder Ebro (Flüsse in Italien und Spanien) gekannt. Mittlerweile sei so etwas aber eben auch im Bodensee möglich. Die Rede ist von jenem riesigen Wels, den Berufsfischer Franz Blum kürzlich gefangen hat. 260 Zentimeter und 109 Kilogramm hat der Fisch gemessen, gefangen wurde er mit einem Netz, weiß Blum gegenüber 5 Minuten.

Nicht der größte Fisch für Berufsfischer

Das war übrigens nicht der größte Fisch, den er jemals gefangen hat. „Ich hatte schon mal einen längeren Wels, der war 272 Zentimeter lang“, erzählt er weiter. Und obwohl es vielleicht nicht der größte Fisch in Blums Berufsfischer-Karriere war, brachte jener Fisch, den er im Februar aus dem Bodensee gezogen hatte, etwas mehr auf die Waage. „Der Aktuelle war kürzer, dafür aber neun Kilo schwerer“, so Blum.