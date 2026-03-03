2,2 Prozent im Februar: Jänner-Inflation war keine Eintagsfliege

Die Inflations-Schnellschätzung der "Statistik Austria" für den Februar ist da. Und es zeigt sich: Die zwei Prozent vom Jänner waren keine Eintagsfliege.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat liegt die Inflation im Februar wohl bei 2,2 Prozent.

Nach genau zwei Prozent im Jänner liegt die Inflationsrate im Februar 2026 bei voraussichtlich 2,2 Prozent, wie aus einer Schnellschätzung der „Statistik Austria“ nun hervorgeht. Im Vergleich zum Vormonat steigt damit das Preisniveau voraussichtlich um 0,8 Prozent an, heißt es dazu in einer Aussendung.

Was alles teurer geworden ist – und was nicht

„Dienstleistungen waren mit einem Preisauftrieb von 4,0 Prozent erneut der wichtigste Inflationstreiber. Die Energiepreise wiesen mit einem Minus von 4,1 Prozent einen deutlich geringeren Rückgang auf als im Jänner. Vor allem die Treibstoffpreise dämpften die Inflation weniger“, weiß Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin der „Statistik Austria“. Die Lebensmittelpreise und auch jene für Tabak und Alkohol sind mit plus drei Prozent ebenfalls kräftiger als im Jänner noch gestiegen. „Insbesondere Zigaretten wurden im Februar merklich teurer“, so Lenk.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.03.2026 um 09:22 Uhr aktualisiert