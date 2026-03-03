SPAR ruft Markenprodukt in Teilen Österreichs zurück

Weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass winzige Steinchen im Produkt sind, werden aktuell die Bio-Berglinsen der Marke "Wiener Gusto" zurückgerufen. Sie waren unter anderem bei SPAR im Verkauf.

Die 500 Gramm-Packung der „Wiener Gusto Bio Berglinsen“ mit der Chargenummer „L250WG260K8“ und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30. September 2028 werden aktuell zurückgerufen. Der Grund dafür ist eine potentielle Verunreinigung durch Fremdkörper bzw. durch kleine Steinchen, die im betroffenen Produkt sein könnten.

Dieses Produkt wird bei SPAR jetzt zurückgerufen: Produkt: Wiener Gusto Bio Berglinsen 500 Gramm

Chargenummer: L250WG260K8

Mindesthaltbarkeitsdatum: 30. September 2028

SPAR hatte Rückruf-Produkt in Ostösterreich im Verkauf

An den SPAR-Kassen in Teilen Österreichs hängt daher nun ein Hinweis, das Produkt war beim Supermarkt-Riesen im Verkauf. Das lokale Wiener Produkt sei „im Osten von Österreich erhältlich“, der Rückruf betreffe daher diese Region, heißt es dazu aus der SPAR-Presseabteilung auf Nachfrage von 5 Minuten. Ein Lokalaugenschein zeigt, dass die Rückrufe etwa auch in und um Graz ausgehängt sind.

So kannst du den zurückgerufenen Artikel zurückgeben

Wie auf dem Rückruf steht, solle man das Produkt nicht mehr verwenden und direkt zum Verkäufer zurückbringen. Da es sich um einen Markenartikel handle, solle man sich direkt an den Hersteller wenden, so die Presseabteilung von SPAR. Seitens des Herstellers, der Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien, heißt es dazu, dass man sich für Rückfragen und zur Abstimmung der Rückholung an Mirko Pejic unter der Nummer +43 676 8118 49034 wenden soll.

Unklarheiten kann auch das SPAR Service Team bereinigen

Gleichzeitig könne man das Produkt auch im nächstgelegenen SPAR, SPAR-Gourmet, EUROSPAR, INTERSPAR oder Maximarkt zurückgeben und würde den Kaufpreis auch ohne Rechnung erstattet bekommen, steht auf dem Rückruf im Geschäft geschrieben. Bei Unklarheiten kann man sich diesbezüglich auch an das SPAR Service Team unter 0800 221120 oder per Mail an office@spar.at wenden.