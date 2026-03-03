Krypto-Abzocke „Priva-Fund“: Haftstrafen und eine Flucht nach Dubai

Am Wiener Landesgericht für Strafsachen wurde über das Betrugssystem „PrivaFund“ verhandelt. Acht Männer standen vor Gericht, weil sie über zwei Jahre lang rund 7.500 Menschen um fast 12 Millionen Euro betrogen haben sollen.

Den Kunden wurden tägliche Gewinne von 0,5 Prozent auf Krypto-Investitionen versprochen, doch laut Anklage finanzierten die Täter mit dem Geld stattdessen ihren eigenen Luxus. Der mutmaßliche Haupttäter, ein 28-jähriger Kärntner, erschien nicht zum Prozess, da er nach einem Hafturlaub im November nach Dubai geflüchtet ist. Sein Verfahren wird deshalb später extra nochmal verhandelt.

Kärntner erhielt bedingte Strafe

Ein 26-jähriger Mittäter, ebenfalls aus Kärnten, erhielt eine zusätzliche bedingte Strafe von 21 Monaten. Ein 31-jähriger Wiener wurde zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt, wobei dieses Urteil durch eingelegte Rechtsmittel noch nicht rechtskräftig ist, berichtet die Kleine Zeitung. Drei weitere Angeklagte wurden im Zweifel freigesprochen, da ihnen die bewusste Tatbeteiligung nicht sicher nachgewiesen werden konnte. Zwei weitere Männer blieben dem Prozess ebenfalls fern, weshalb auch ihre Fälle separat verhandelt werden müssen. Bis zu einer endgültigen Verurteilung gilt für alle Beteiligten weiterhin die Unschuldsvermutung.

Beide Kärntner bereits verurteilt

Die beiden angeklagten Kärntner sind bereits amtsbekannt. So wurden sie im Betrugsprozess rund um die Causa EXW verurteilt. Sie fassten am Landesgericht Klagenfurt im Oktober 2024 mehrjährige, teilbedingte Haftstrafen aus.