900 Euro weg: Pflegerin beklaut 78-Jährigen, wird dabei gefilmt

Eine Pflegerin wird verdächtigt, einem pflegebedürftigen Mann insgesamt 900 Euro gestohlen zu haben. Beim letzten Diebstahl wurde sie gefilmt, gegenüber der Polizei zeigt sie sich bisher allerdings nicht geständig.

Seit Juli 2025 ist einem 78-jährigen, pflegebedürftigen Mann Geld aus dessen Spind in einem Pflegeheim im Bezirk St. Pölten gestohlen worden. Insgesamt waren schließlich 600 Euro weg. Daraufhin kam es zu akribischen kriminalpolizeilichen Ermittlungen, auch eine technische Überwachung wurde erwirkt. Ende Jänner fehlten dann plötzlich wieder 300 Euro, eine Auswertung des Videomaterials zeigte, dass es sich bei der Tatverdächtigen um eine 48-jährige Pflegerin handeln dürfte.

Auch weiterer Bewohnerin Geld gestohlen?

Diese ist durch einen widerrechtlich erlangten Schlüssel in den Spind hineingekommen und konnte so das Geld raus holen. Sie steht außerdem im Verdacht, einer weiteren Bewohnerin über 200 Euro gestohlen zu haben, berichtet die Polizei. Die 48-Jährige zeigte sich bei der folgenden Einvernahme nicht geständig, sie wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft angezeigt.