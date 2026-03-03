Urlaub in Lignano: Startschuss für die Schirm-Buchung

Die Sonne scheint, viele haben bereits den Urlaub in Planung oder schon gebucht. Lignano ist dabei ein beliebtes Ferienziel der Kärntner. Vergiss nicht, dir einen Sonnenschirm zu reservieren!

Ligi ist ein absolut beliebtes Urlaubsdomizil für Kärntner, Steirer und generell Österreicher. Aber dort gibt es einige Regeln am Strand zu beachten. Wichtig wenn du einen Sonnenschirm haben willst: Buche ihn rechtzeitig.

Sonnenschirme in Lignano buchen

Wer im Sommer einen festen Platz am Strand von Lignano möchte, sollte nicht allzu lange warten. Während in Lignano Pineta und Riviera die Online-Buchungssysteme für die Saison 2026 meist schon ab Anfang März offen sind, zieht der größte Anbieter in Sabbiadoro erfahrungsgemäß ab Mitte März nach.

Plätze in erster Reihe schnell weg

Die Reservierung erfolgt direkt über die Portale der jeweiligen Strandbüros. Besonders die Plätze in der ersten Reihe sind oft innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Der offizielle Strandservice mit Personal beginnt heuer um den 30. April. Urlauber, die ihre Unterkunft über eine Agentur oder ein Hotel gebucht haben, sollten aber schauen, ob der Sonnenschirm bereits im Preis enthalten ist, um Doppelbuchungen zu vermeiden.