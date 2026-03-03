Urlaub in Lignano: Startschuss für die Schirm-Buchung
Die Sonne scheint, viele haben bereits den Urlaub in Planung oder schon gebucht. Lignano ist dabei ein beliebtes Ferienziel der Kärntner. Vergiss nicht, dir einen Sonnenschirm zu reservieren!
Ligi ist ein absolut beliebtes Urlaubsdomizil für Kärntner, Steirer und generell Österreicher. Aber dort gibt es einige Regeln am Strand zu beachten. Wichtig wenn du einen Sonnenschirm haben willst: Buche ihn rechtzeitig.
Sonnenschirme in Lignano buchen
Wer im Sommer einen festen Platz am Strand von Lignano möchte, sollte nicht allzu lange warten. Während in Lignano Pineta und Riviera die Online-Buchungssysteme für die Saison 2026 meist schon ab Anfang März offen sind, zieht der größte Anbieter in Sabbiadoro erfahrungsgemäß ab Mitte März nach.
Fährst du gerne nach Lignano?
Plätze in erster Reihe schnell weg
Die Reservierung erfolgt direkt über die Portale der jeweiligen Strandbüros. Besonders die Plätze in der ersten Reihe sind oft innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Der offizielle Strandservice mit Personal beginnt heuer um den 30. April. Urlauber, die ihre Unterkunft über eine Agentur oder ein Hotel gebucht haben, sollten aber schauen, ob der Sonnenschirm bereits im Preis enthalten ist, um Doppelbuchungen zu vermeiden.
Strandplatz-Buchung Lignano 2026
-
Saisonstart: Der offizielle Strandbetrieb beginnt am 30. April 2026.
-
Buchungsstart Sabbiadoro: Voraussichtlich ab Mitte März 2026.
-
Buchungsstart Pineta & Riviera: Die Systeme sind meist ab Anfang März aktiv.
-
Vorbereitung: Erstellen Sie vorab ein Benutzerkonto auf den Portalen, um bei Buchungsfreigabe (besonders für die 1. Reihe) Zeit zu sparen.
-
Familien-Tipp: Die Strandbüros 4 (Stella Marina) und 10 (Delfino) in Sabbiadoro sind besonders für Familien zu empfehlen, da sie große Spielbereiche und Kinder-Animation bieten.
-
Wichtiger Hinweis: Prüfen Sie vor der Buchung, ob bei Ihrer Unterkunft (Hotel oder Agentur) der Strandplatz bereits inklusive ist.
Buchungsportale nach Stadtteilen
-
Lignano Sabbiadoro: www.lignanosabbiadoro.it
-
Lignano Pineta: www.lignanopineta.com
-
Lignano Riviera: www.lignanoriviera.it