/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Strand in Lignano Sabbiadoro.
Wenn du gerne nach Ligi reist, vergiss nicht dir einen Sonnenschirm zu buchen.
Lignano/Österreich
03/03/2026
Strandplätze

Urlaub in Lignano: Startschuss für die Schirm-Buchung

Die Sonne scheint, viele haben bereits den Urlaub in Planung oder schon gebucht. Lignano ist dabei ein beliebtes Ferienziel der Kärntner. Vergiss nicht, dir einen Sonnenschirm zu reservieren!

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(167 Wörter)

Ligi ist ein absolut beliebtes Urlaubsdomizil für Kärntner, Steirer und generell Österreicher. Aber dort gibt es einige Regeln am Strand zu beachten. Wichtig wenn du einen Sonnenschirm haben willst: Buche ihn rechtzeitig.

Sonnenschirme in Lignano buchen

Wer im Sommer einen festen Platz am Strand von Lignano möchte, sollte nicht allzu lange warten. Während in Lignano Pineta und Riviera die Online-Buchungssysteme für die Saison 2026 meist schon ab Anfang März offen sind, zieht der größte Anbieter in Sabbiadoro erfahrungsgemäß ab Mitte März nach.

Fährst du gerne nach Lignano?

Ja, jedes Jahr
Ja, manchmal
Nein
Nie
Mehrmals jährlich
Nur zu Pfingsten

Plätze in erster Reihe schnell weg

Die Reservierung erfolgt direkt über die Portale der jeweiligen Strandbüros. Besonders die Plätze in der ersten Reihe sind oft innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Der offizielle Strandservice mit Personal beginnt heuer um den 30. April. Urlauber, die ihre Unterkunft über eine Agentur oder ein Hotel gebucht haben, sollten aber schauen, ob der Sonnenschirm bereits im Preis enthalten ist, um Doppelbuchungen zu vermeiden.

Strandplatz-Buchung Lignano 2026

  • Saisonstart: Der offizielle Strandbetrieb beginnt am 30. April 2026.

  • Buchungsstart Sabbiadoro: Voraussichtlich ab Mitte März 2026.

  • Buchungsstart Pineta & Riviera: Die Systeme sind meist ab Anfang März aktiv.

  • Vorbereitung: Erstellen Sie vorab ein Benutzerkonto auf den Portalen, um bei Buchungsfreigabe (besonders für die 1. Reihe) Zeit zu sparen.

  • Familien-Tipp: Die Strandbüros 4 (Stella Marina) und 10 (Delfino) in Sabbiadoro sind besonders für Familien zu empfehlen, da sie große Spielbereiche und Kinder-Animation bieten.

  • Wichtiger Hinweis: Prüfen Sie vor der Buchung, ob bei Ihrer Unterkunft (Hotel oder Agentur) der Strandplatz bereits inklusive ist.

 Buchungsportale nach Stadtteilen

