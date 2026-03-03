Rückrufaktion: Tausende Österreicher müssen Auto checken lassen

Mehr als 2.700 Österreicher sind von einer aktuell stattfindenden Rückrufaktion bei BMW betroffen. Was genau der Grund dafür ist und wann unmittelbarer Handlungsbedarf besteht, erfahrt ihr hier bei uns.

Erst kürzlich mussten bei BMW hunderttausende Autos zurückgerufen werden, darunter auch 1.124 in Österreich. Alles dazu hier: BMW-Rückrufaktion: 1.124 Österreicher müssen jetzt in die Werkstatt. Wenig später ist es wieder so weit, neuerlich werden weltweit über 300.000 Fahrzeuge in die Werkstatt gerufen. Betroffen sind dabei die BMW-Modelle i5, 7er, M5, 5er und i7, die im Zeitraum 9. Juni 2022 bis 5. Dezember 2025 produziert worden sind.

Diese BMW-Modelle sind vom Rückruf betroffen: i5

7er

M5

5er

i7

Produktionszeitraum: 9. Juni 2022 bis 5. Dezember 2025

Warum die BMW-Autos jetzt zurückgerufen werden

Während in Deutschland knapp unter 30.000 Autos betroffen sind, sind es in Österreich 2.735 potentiell betroffene Fahrzeuge, heißt es laut Medienberichten. Eine mangelhafte Verlegung des Cockpit-Kabelbaumes könne beim Wechsel des Mikrofilters schließlich sogar zu einem Kurzschluss mit Rauchentwicklung und Brandfolge führen. Ein Unfall in dem Zusammenhang sei bisher aber noch nicht bekannt, so ein BMW-Sprecher.

Bei welchen BMW unmittelbarer Handlungsbedarf besteht

Unmittelbarer Handlungsbedarf bestehe vor allem, wenn schon ein Ölservice und damit auch ein Mikrofilterwechsel durchgeführt worden ist. Dann sollte man das Fahrzeug umgehend prüfen, eventuell brauche es auch eine Nacharbeit bei den Kabeln. Sollte man noch keinen Ölservice und damit auch keinen Mikrofilterwechsel gemacht haben, würde es reichen, die Nacharbeit beim ersten Ölservice durchzuführen.

Was passiert, wenn man den Auto-Rückruf ignoriert

Wir haben uns kürzlich übrigens beim in Österreich dafür zuständigen Ministerium erkundigt, was geschieht, wenn man einen Auto-Rückruf ignoriert. Tatsächlich ist nicht jeder Rückruf „gleich“. Alles Wissenswerte dazu findet ihr auch hier: Info, Mahnung, Zulassung weg: Auto-Rückruf in Österreich – was passiert.