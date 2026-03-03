Tödlicher Unfall nach Wendemanöver auf B3: 47-jähriger Lenker stirbt

Auf der B3 im Gemeindegebiet von Luftenberg (Bezirk Perg) ist es am 2. März zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 47-jähriger Autofahrer verstarb nach einer Kollision im Krankenhaus. Ein weiterer Lenker wurde verletzt.

Ein 46-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Perg war von Steyregg in Richtung Mauthausen unterwegs. Zur selben Zeit lenkte ein 47-Jähriger sein Fahrzeug ebenfalls auf der B3. Laut Zeugenaussagen soll der 47-Jährige aus bislang unbekannter Ursache versucht haben, sein Fahrzeug auf der Bundesstraße zu wenden. Dabei habe sich das Auto quer über beide Fahrstreifen befunden und rückwärts auf die Gegenfahrbahn zurückgesetzt.

Zusammenstoß nicht mehr vermeidbar

Für den entgegenkommenden 46-Jährigen war ein Ausweichen nicht mehr möglich. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der 47-Jährige musste noch an der Unfallstelle vom Notarzt reanimiert werden. Anschließend wurde er ins Unfallkrankenhaus Linz gebracht, wo er gegen 21.30 Uhr verstarb. Der 46-jährige Autolenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde auch er ins Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert.