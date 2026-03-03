Gläubiger hat genug: 4-Sterne-Hotel in Insolvenz geschlittert

Über das Vermögen der "Hotel Hinterhag BetriebsGmbH & Co KG" wurde beim zuständigen Landesgericht Salzburg ein Konkursverfahren eröffnet. Und das auf Antrag eines Gläubigers, wie AKV und KSV1870 nun berichten.

Am Geschäftssitz in Saalbach (Pinzgau, Salzburg) wird vom schuldnerischen Unternehmen laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) und Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) ein 4-Sterne-Hotel (Art & Ski-In Hotel) mit etwa 100 Betten betrieben. Zudem sei auch ein Café-Restaurant noch angeschlossen. Ebenfalls geführt wird eine Skihütte – die „Hinterhag-Alm“ mit über 100 Plätzen, so der KSV1870.

Ursache und genaue Schulden aktuell unklar

Da es ein Gläubiger war, der das Konkursverfahren ins Rollen gebracht hat und dieses nicht auf einem Eigenantrag der Schuldnerin beruhe, würden aktuell noch keine näheren Informationen über die Ursache der Insolvenz oder die Vermögenssituation vorliegen. Bereits die Bilanz zum 30. November 2024 würde aber laut KSV1870 Verbindlichkeiten in Höhe von rund 3,8 Millionen Euro aufweisen.