Abgängig: Wo ist die 13-jährige Kimberly aus Ampflwang?

In Ampflwang im Hausruckwald (Oberösterreich) wird seit dem 27. Februar 2026 die 13-jährige Kimberly P. vermisst. Eine öffentliche Fahndung wurde eingeleitet. Die Polizei bittet jetzt die Bevölkerung um Hinweise.

Seit Freitag, dem 27. Februar 2026, wird die 13-jährige Kimberly P. aus Ampflwang im Hausruckwald vermisst. Laut Angaben ist das junge Mädchen seit diesem Tag gegen 15 Uhr abgängig. Eine öffentliche Fahndung wurde eingeleitet.

Personenbeschreibung veröffentlicht

Kimberly ist etwa 155 bis 160 Zentimeter groß. Sie hat dunkelbraunes Deckhaar mit blond gefärbten Haaren darunter. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie schwarze Jeans, ein schwarzes Shirt sowie eine schwarze Kapuzenjacke. Bislang gibt es keine gesicherten Informationen über ihren Aufenthaltsort. Die Polizei und die die Plattform Österreich findet euch ersuchen Personen, die das Mädchen gesehen haben oder Angaben machen können, sich umgehend zu melden. Hinweise können bei jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.