Ziege Molly geht viral: „Ausbrecherkönigin“ auf Dorf-Trip

Nanu? Im schönen Obertilliach in Osttirol war eine ganz besondere Ziege los. Molly hat ihren eigenen Kopf, büchste aus und ging deshalb auch in den sozialen Median viral - mit aktuell über 50.000 views.

Im schönen Obertilliach in Osttirol liegt lebt eine ganz besondere Ziege. Ihr Name ist Molly, besser bekannt als „Ausbrecherkönigin“. Von ihrem Hof beim Hotel Tillga Glück brauchte sie wohl kurzzeitig etwas Abwechslung, weshalb sie ausgebüchst ist. Dann musste die „Ziegen-Polizei“ ausrücken.

Ziegen-Polizei statt entspanntem Feierabend

„Kennt ihr das, wenn man eigentlich nur entspannt in den Feierabend will, aber stattdessen die örtliche Ziegen-Polizei spielen muss?“, erzählt Katrin Ganner vom Tillga Glück gegenüber 5 Minuten. Eigentlich lebt Molly mit ihrer Freundin Lilly und den Kühen friedlich am Hof, doch hat auch einen Drang nach Freiheit, „oder einfach nur Hunger auf fremde Einkaufstüten“, ergänzt Ganner. Am gestrigen Montag gönnte sie sich eine Auszeit vom Hof- und Hotelleben und funktionierte die Gailtal Straße (B 111) zu ihrer privaten Flaniermeile um.

Ziege Molly auf Abwegen

Ihr Trip ins Dorf hatte Folgen: „Diverse Einkäufe wurden den Gästen abgeluchst. Wer sie streichen wollte, bekam prompt einen gezielten Stupser in den Hintern“, erzählt die Inhaberin weiter. „Als ich meine Tochter vom Langlaufunterricht abholte, trafen wir die Ausreißerin auf der Hauptstraße. Alle Versuche, sie in mein Auto zu verfrachten, scheiterten kläglich – Molly ist eben eine Diva, die sich nicht einfach chauffieren lässt“, so Ganner. Es blieb schließlich nur noch eine Option übrig.

Eskorte zurück zum Hotel

Die einzige Möglichkeit bestand in einer Eskorte. So trottete Molly gemächlich die Straße entlang zurück nach Hause – und das völlig unbeeindruckt vom Verkehr. Auf Instagram ist die rebellische Ziege schon viral gegangen, mit über 50.000 Views (Stand 3. März 2026 15.30 Uhr) bringt sie so einige Menschen zum schmunzeln.

©Instagram Tillga Glück | Die Ziege Molly war kürzlich in Obertilliach auf einem Ausflug ins Dorf.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.03.2026 um 16:04 Uhr aktualisiert