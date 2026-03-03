Skip to content
©Montage: Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt Euro-Banknoten sowie einen Mann, der entsetzt auf seinen Laptop blickt.
Ein Salzburger wurde Opfer von Onlinebetrug.
Salzburg
03/03/2026
Online-Betrug

Provision fürs Video-Liken – jetzt sind tausende Euro weg

Videos liken und dafür Geld bekommen – klingt verlockend, oder? Doch genau das wurde einem Salzburger jetzt zum Verhängnis.

von Stella Sabitzer
Ende Feber fiel der 31-Jährige auf Betrüger im Internet herein. Am 2. März erstattete er schließlich Anzeige. Das alles spielte sich wie folgt ab: Die unbekannten Täter versprachen dem Mann, dass er Provisionen erhält, sobald er Videos auf einer Internetplattform „liked“. Davor müsse er aber verschiedene Geldbeträge an unterschiedliche Konten überweisen. Im Anschluss würde er das Geld samt Provision zurückerhalten. „Der Salzburger überwies innerhalb von drei Tagen einen unteren fünfstelligen Betrag an diverse Konten“, informiert die Polizei. Die Ermittlungen laufen.

Online-Betrug: Tipps der Kriminalprävention

  • Sei bei besonders lukrativen Jobangeboten vorsichtig – schnelles Geld ist oft schmutziges Geld!
  • Kontrolliere Jobangebote genau. Achte auf Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse sowie Webseite des Unternehmens und erkundige dich selbst im Internet über das Unternehmen bzw. das Jobangebot!
  • Achte auf die Ausdrucksweise und den Stil des Jobangebotes. Das kann auf die Seriosität hinweisen!
  • Gib niemals deine Kontodaten oder andere persönlichen Daten an unbekannte Dritte weiter!
