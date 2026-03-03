Provision fürs Video-Liken – jetzt sind tausende Euro weg

Videos liken und dafür Geld bekommen – klingt verlockend, oder? Doch genau das wurde einem Salzburger jetzt zum Verhängnis.

Ende Feber fiel der 31-Jährige auf Betrüger im Internet herein. Am 2. März erstattete er schließlich Anzeige. Das alles spielte sich wie folgt ab: Die unbekannten Täter versprachen dem Mann, dass er Provisionen erhält, sobald er Videos auf einer Internetplattform „liked“. Davor müsse er aber verschiedene Geldbeträge an unterschiedliche Konten überweisen. Im Anschluss würde er das Geld samt Provision zurückerhalten. „Der Salzburger überwies innerhalb von drei Tagen einen unteren fünfstelligen Betrag an diverse Konten“, informiert die Polizei. Die Ermittlungen laufen.