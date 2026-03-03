Gefährliches Spielzeug: Rückruf wegen Erstickungsgefahr
Wegen Kleinteilen, die sich ablösen könnten, ruft das Unternehmen Flying Tiger Copenhagen ein Tee-Set für Kinder zurück. Von der Verwendung des Produktes wird dringend abgeraten.
Betroffen vom Produktrückruf ist das Tee-Set Metall für Kinder mit der Artikelnummer 3058431. Das betroffene Produkt war ab August 2024 erhältlich, wie das Unternehmen Flying Tiger Copenhagen (Tiger Stores Austria GmbH) am Dienstag mitteilt.
Rückruf bei Flying Tiger: Dieses Produkt ist betroffen
- Produkt / Chargennummer: Tee-Set Metall für Kinder – 3058431
- Rückrufgrund: Ablösbare Kleinteile – Erstickungsgefahr für Kleinkinder
- In Verkehr gebracht von: Tiger Stores Austria GmbH
- Hersteller: Flying Tiger Copenhagen
Vom Rückruf betroffen? Das kannst du jetzt tun
Vom Deckel der Teekanne und den Metallverschlüssen des Aufbewahrungsbehälters können sich Kleinteile lösen. Diese können besonders für Kleinkinder eine Erstickungsgefahr darstellen. „Kunden sollten die Verwendung dieses Produkts umgehend einstellen und das Teeservice gegen volle Rückerstattung in der nächstgelegenen Flying Tiger Copenhagen Filiale zurückgeben“, betont das Unternehmen.
