Gefährliches Spielzeug: Rückruf wegen Erstickungsgefahr

Wegen Kleinteilen, die sich ablösen könnten, ruft das Unternehmen Flying Tiger Copenhagen ein Tee-Set für Kinder zurück. Von der Verwendung des Produktes wird dringend abgeraten.

Betroffen vom Produktrückruf ist das Tee-Set Metall für Kinder mit der Artikelnummer 3058431. Das betroffene Produkt war ab August 2024 erhältlich, wie das Unternehmen Flying Tiger Copenhagen (Tiger Stores Austria GmbH) am Dienstag mitteilt.

Erhätlich bei Flying Tiger – das Tee-Set Metall für Kinder wird zurückgerufen.

Rückruf bei Flying Tiger: Dieses Produkt ist betroffen Produkt / Chargennummer: Tee-Set Metall für Kinder – 3058431

Rückrufgrund: Ablösbare Kleinteile – Erstickungsgefahr für Kleinkinder

Tiger Stores Austria GmbH Hersteller: Flying Tiger Copenhagen

Vom Rückruf betroffen? Das kannst du jetzt tun

Vom Deckel der Teekanne und den Metallverschlüssen des Aufbewahrungsbehälters können sich Kleinteile lösen. Diese können besonders für Kleinkinder eine Erstickungsgefahr darstellen. „Kunden sollten die Verwendung dieses Produkts umgehend einstellen und das Teeservice gegen volle Rückerstattung in der nächstgelegenen Flying Tiger Copenhagen Filiale zurückgeben“, betont das Unternehmen.

