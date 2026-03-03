Skip to content
Bei Flying Tiger Copenhagen gibt es aktuell einen Rückruf.
Österreich
03/03/2026
Produktrückruf

Gefährliches Spielzeug: Rückruf wegen Erstickungsgefahr

Wegen Kleinteilen, die sich ablösen könnten, ruft das Unternehmen Flying Tiger Copenhagen ein Tee-Set für Kinder zurück. Von der Verwendung des Produktes wird dringend abgeraten.

Betroffen vom Produktrückruf ist das Tee-Set Metall für Kinder mit der Artikelnummer 3058431. Das betroffene Produkt war ab August 2024 erhältlich, wie das Unternehmen Flying Tiger Copenhagen (Tiger Stores Austria GmbH) am Dienstag mitteilt.

Das Bild auf 5min.at zeigt ein teeset von Flying Tiger.
©Flying Tiger
Erhätlich bei Flying Tiger – das Tee-Set Metall für Kinder wird zurückgerufen.

Rückruf bei Flying Tiger: Dieses Produkt ist betroffen

  • Produkt / Chargennummer: Tee-Set Metall für Kinder – 3058431
  • Rückrufgrund: Ablösbare Kleinteile – Erstickungsgefahr für Kleinkinder
  • In Verkehr gebracht von: Tiger Stores Austria GmbH
  • Hersteller: Flying Tiger Copenhagen

Vom Rückruf betroffen? Das kannst du jetzt tun

Vom Deckel der Teekanne und den Metallverschlüssen des Aufbewahrungsbehälters können sich Kleinteile lösen. Diese können besonders für Kleinkinder eine Erstickungsgefahr darstellen. „Kunden sollten die Verwendung dieses Produkts umgehend einstellen und das Teeservice gegen volle Rückerstattung in der nächstgelegenen Flying Tiger Copenhagen Filiale zurückgeben“, betont das Unternehmen.

Weitere Produktrückrufe in Österreich

Auch bei SPAR läuft gerade ein Produktrückruf, dort könnten nämlich winzige Steinchen in einem Produkt sein. Mehr dazu hier: SPAR ruft Markenprodukt in Teilen Österreichs zurück. Auch Autofahrer sind aktuell von einem Rückruf der Marke BMW betroffen.

