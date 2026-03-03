Sonne gegen Nebel: So wird das Wetter in Österreich

Am Mittwoch muss in der ersten Tageshälfte zumindest im Donauraum sowie in einigen Tälern und Becken mit Nebel- oder Hochnebelfeldern gerechnet werden. „In der Westhälfte Österreichs wird es zunehmend sonnig, in Vorarlberg und Tirol vielerorts sogar nahezu wolkenlos. Weiter im Osten entstehen hingegen vor allem am Nachmittag, ausgehend vom Berg- und Hügelland, immer häufiger Quellwolken und in der Folge auch ein paar Regenschauer“, weiß die GeoSphere Austria. Am Abend klingen diese großteils wieder ab. Der Wind bleibt überwiegend schwach. Die Frühtemperaturen liegen bei minus 4 bis plus 5 Grad, im Tagesverlauf klettern sie auf bis zu 16 Grad.