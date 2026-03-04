Ranking zeigt: In Wien gibt es die meisten Veggie-Restaurants

Das Portal Holidu hat die Dichte an vegetarischen und veganen Restaurants in Österreich verglichen. Salzburg sichert sich erneut Platz 1, Wien folgt auf Rang 2 – hält mit 107 Lokalen den Spitzenwert in absoluten Zahlen.

Immer mehr Menschen entscheiden sich für eine vegetarische oder vegane Ernährung. Doch wie gut ist das Angebot an passenden Restaurants in Österreich? Das Portal Holidu hat genau das untersucht und gezählt, wie viele vegetarische und vegane Lokale es in den einzelnen Städten im Verhältnis zur Einwohnerzahl gibt. Dabei hatte Salzburg mit 6,31 Restaurants pro 100.000 Einwohner klar die Nase vorne. In der Stadt kommen Fans der pflanzlichen Küche voll auf ihre Kosten: Dort gibt es jeweils fünf vegane und fünf vegetarische Restaurants. Des weiteren bieten 74 weitere Lokale veggiefreundliche Gerichte an.

Wien dominiert Österreichs Veggie-Szene

Wien folgt auf Platz 2 mit 5,33 Restaurants pro 100.000 Einwohner. Zudem bleibt Österreichs Hauptstadt Spitzenreiter in absoluten Zahlen mit 107 veganen bzw. vegetarischen Restaurants. Zusätzlich setzen rund 757 weitere Lokale auf veggiefreundliche Alternativen. Graz sichert sich Platz drei im Ranking. Mit sechs veganen und zehn vegetarischen Restaurants bietet die Stadt eine abwechslungsreiche Auswahl. Insgesamt verfügen 138 Restaurants über vegane oder vegetarische Optionen.

Diese Städte machen die Top 10 komplett: 4. Innsbruck, Tirol | 4,30 Restaurants pro 100.000 Einwohner 5. Dornbirn, Vorarlberg | 3,21 Restaurants pro 100.000 Einwohner 6. Feldkirch, Vorarlberg | 2,66 Restaurants pro 100.000 Einwohner 7. Wels, Oberösterreich | 2,60 Restaurants pro 100.000 Einwohner 8. Weiz, Steiermark | 2,16 Restaurants pro 100.000 Einwohner 9. Tulln, Niederösterreich | 1,83 Restaurants pro 100.000 Einwohner 10. Bludenz, Vorarlberg | 1,52 Restaurants pro 100.000 Einwohner



Steirische Städte schneiden unterschiedlich ab

Während Graz mit insgesamt 138 Lokalen zahlreiche Möglichkeiten für vegetarische und vegane Kost bietet, landet Weiz auf Rang acht im Ranking – dort gibt es zwei vegetarische, aber keine veganen Restaurants. In Leibnitz (1,14 Lokale pro 100.000 Einwohner) steht ein vegetarisches Restaurant und 11 Lokale mit Veggie-Optionen zur Verfügung. In Hartberg-Fürstenfeld (1,10 Lokale pro 100.000 Einwohner) zeigt sich das Gegenteil: ein veganes, aber kein vegetarisches Restaurant.

Kärnten hat noch Aufholbedarf

In Kärnten scheint der pflanzliche Trend noch nicht wirklich angekommen zu sein; die Auswahl hält sich in Grenzen. Laut dem Internetportal gibt es weder rein vegane, noch rein vegetarische Restaurants. Zumindest bieten 35 Lokal in Klagenfurt Veggie-Alternativen an. Zehn sind es in Villach und sieben in Spittal an der Drau.