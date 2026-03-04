Bis 6. März: AUA verlängert Flugstopp nach Dubai

Die Lage in Nahost ist weiter kritisch, viele Flugräume sind gänzlich gesperrt, Flughäfen werden gar nicht oder nur teilweise angeflogen. Die Austrian Airlines verlängern nun ihren Flugstopp nach Dubai.

Wie das Luftfahrtmagazin „Austrian Wings“ berichtet, wird der Flugstopp der Austrian Airlines (AUA) nach Dubai bis einschließlich 6. März 2026 verlängert. Ursprünglich hatte er bis inklusive 3. März gegolten. Zusätzlich wird bis einschließlich 6. März auch der Flughafen in Larnaca (Zypern) nicht angeflogen. Weiter aufrecht bleiben die Flugstopps nach Tel Aviv, Amman und Erbil bis inklusive 8. März, Flüge nach Teheran fallen bis Ende März aus.

Betroffene können umbuchen oder bekommen Geld zurück

Grund für die Ausweitung der Flugstopps ist die Eskalation im Nahost-Konflikt. Fluggäste, die von den Maßnahmen betroffen sind, können laut Bericht auf ein späteres Reisedatum kostenlos umbuchen oder bekommen alternativ den vollen Ticketpreis zurück.