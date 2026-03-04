2.760 Euro im Monat: Dafür geben Österreicher ihr Geld aus

Der durchschnittliche Haushalt in Österreich gibt laut der Konsumerhebung 2024/25 der Statistik Austria 4.170 Euro monatlich aus. Pro Kopf sind das immerhin noch 2.760 Euro im Monat. Wir wissen, wofür Geld ausgegeben wird.

Laut der Konsumerhebung 2024/25 von der Statistik Austria gibt der durchschnittliche, österreichische Haushalt 4.170 Euro aus. Pro Kopf macht das rund 2.760 Euro im Monat. Der größte Anteil – mit mehr als einem Viertel – der monatlichen Ausgaben entfällt dabei bei privaten Haushalten auf den Bereich Wohnen und Energie. „An zweiter Stelle stehen mit 13,6 Prozent Ausgaben für Verkehr. Beinahe gleichauf liegen die Anteile für Ernährung und alkoholfreie Getränke mit 11,6 Prozent sowie für Freizeit, Sport und Kultur mit 11,4 Prozent“, weiß die fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria, Manuela Lenk.

Wie viel Geld gibst du im Monat aus? Weniger als 1.000 Euro 1.000 bis 1.500 Euro 1.500 bis 2.000 Euro 2.000 bis 2.500 Euro 2.500 bis 3.000 Euro 3.000 bis 3.500 Euro 3.500 bis 4.000 Euro Mehr als 4.000 Euro Ich weiß es nicht Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Wie viel Österreicher wofür ausgeben

Weniger als zehn Prozent geben die Menschen in Österreich im Schnitt für Gastronomie, Wohnungsausstattung, Gesundheit, Versicherungen, Finanzdienstleistungen, andere Waren und Dienstleistungen, sowie für Kleidung und Schuhe aus. Den geringsten Anteil an den Ausgaben haben Kommunikation und Information, Alkohol, Tabak und Bildung.

©Statistik Austria So sieht die Ausgabenverteilung des durchschnittlichen österreichischen Haushalts aus.

Je größer der Haushalt, desto niedriger die Ausgaben pro Kopf

Bei den pro-Kopf-Ausgaben gilt übrigens: Je größer der Haushalt, desto niedriger die Ausgaben pro Kopf. Haushalte mit vier oder mehr Personen haben dabei etwa elf Prozent niedrigere pro-Kopf-Ausgaben als Einpersonenhaushalte. Apropos Alleinlebende: Wie viel sie ausgeben, hängt hier in erster Linie vom Erwerbsstatus ab. Ist ein Alleinlebender erwerbstätig, gibt er im Schnitt 3.080 Euro im Monat aus, hat er keinen Job, sind es 2.430 Euro, so die Statistik Austria. Während bei Erwerbstätigen die Anteile für Verkehr, Freizeit und Gastronomie deutlich höher als bei nicht-Erwerbstätigen sind, sind die anteilsmäßigen Ausgaben für Wohnen und Lebensmittel „wesentlich niedriger“.

Kaum Unterschiede zwischen Männern und Frauen

Nur geringe Unterschiede gibt es in der Ausgabenhöhe bei Einpersonenhaushalte, wenn man sich das Geschlecht ansieht. Männer geben im Monat 2.740 Euro, Frauen 2.660 Euro im Schnitt aus, wenn sie alleine leben. Bei Männern sind die Ausgaben für Verkehr und Essen außer Haus dafür deutlich höher als bei alleinlebenden Frauen. Annähernd gleich seien auch die pro-Kopf-Ausgaben zwischen Stadt und Land. Unterschiede gibt es hier lediglich wieder bei der Verteilung der Ausgaben, geben Menschen am Land doch deutlich mehr für Verkehr aus, Menschen in der Stadt (etwa in Wien) dafür deutlich mehr für Öffis.

Freizeitausgaben in Wien deutlich höher als am Land

Dafür sind die Freizeitausgaben in Wien deutlich höher als in ländlichen Gebieten. Wiener geben knapp 100 Euro mehr pro Kopf im Monat für Freizeit aus als Haushalte und Menschen in ländlichen Gebieten. Ausschlaggebend seien hier vor allem die Ausgaben für Urlaubsreisen, wo Haushalte in Wien rund 186 Euro aufwenden, Haushalte in kleinen Gemeinden knapp 97 Euro.