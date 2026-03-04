Kaum Anträge: Neue Teilpension legt Fehlstart hin

Eine 5 Minuten-Anfrage bei den großen Versicherern in Österreich zeigt: Die Teilpension, die seit Anfang Jänner 2026 möglich ist, wird hierzulande noch kaum genutzt und nachgefragt.

Seit 1. Jänner 2026 können Österreicher statt direkt Vollzeit in Pension zu gehen auch die Möglichkeit der Teilpension nutzen. Dabei reduziert man die Arbeitszeit und bekommt nebenbei bereits einen Teil vom Pensionskonto ausgezahlt. Dieses wächst teilweise durch die weitere Erwerbstätigkeit an, wodurch man später, wenn man dann zu 100 Prozent in den Ruhestand wechselt, monatlich mehr Geld bekommen würde. Alle Informationen dazu bekommt ihr hier: Neu 2026: Dein Weg in die Teilpension – was du alles wissen musst.

80 Anträge auf Teilpension bei PVA

Wie eine Anfrage bei den drei großen Pensionsversicherern in Österreich zeigt, hatte die Teilpension hierzulande „Startschwierigkeiten“. Beim größten Versicherer, der PVA, hat es mit Ende Februar 2026 insgesamt 80 Anträge hierzulande gegeben, wobei 23 zuerkannt wurden, 57 seien noch offen. Vergleicht man das mit den Zuerkennungen der normalen Alterspensionen im selben Zeitraum (11.133), zeigt sich, dass nur 0,21 Prozent auf die Teilpension entfallen, so die PVA exklusiv auf Nachfrage von 5 Minuten.

Kaum Anträge auf Teilpension bei BVAEB und SVS

Bei der SVS, der Versicherung für Selbstständige, verweist man gegenüber 5 Minuten darauf, dass die neue Regelung zur Teilpension nur dann in Anspruch genommen werden könne, wenn auch eine unselbstständige Teilzeitbeschäftigung ausgeübt werde. Bis dato habe man daher bei der SVS „nur eine Handvoll Anträge auf Teilpension zur Bearbeitung“ erhalten. Bei der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) ist bis dato eine einzige Teilpension bekannt. Diese Person bezieht zusätzlich zum reduzierten Gehalt nun 25 Prozent vom Pensionskonto, weiß man exklusiv im Gespräch mit 5 Minuten. Bei der SVS und der PVA gibt es hierzu noch keine validen Daten.

Teilpension könnte Steuer-Nachzahlung bringen

Wir haben Ende 2025 auch bei der Arbeiterkammer angefragt, wo die Vorteile der Teilpension liegen und wo auch die Unterschiede zum Zuverdienst im Ruhestand. Alles dazu könnt ihr etwa hier nachlesen: Ab 2026: Teilpension kommt, wie Österreicher davon profitieren können. Was allerdings zu beachten ist: Da man gleichzeitig Pension und Geld vom Arbeitgeber bekommt, wird im Rahmen des Steuerausgleichs jedes Jahr wohl eine steuerliche Nachzahlung fällig sein. Wenn ihr wissen wollt, was euch der Gang in die Teilpension jedenfalls Netto bringen wird, hat die AK auch hierfür einen nützlichen Rechner, den ihr hier online auf der Arbeiterkammer-Website findet.

Pflege gilt seit 1. Jänner 2026 als Schwerarbeit

Die Teilpension war übrigens nicht die einzige Änderung in dem Bereich, die es in Österreich im Jahr 2026 gegeben hat. So gilt die Pflege seit 1. Jänner etwa als Schwerarbeit, das Sozialministerium rechnet dabei mit rund 1.000 früheren Pensionsantritten von Frauen, wie man gegenüber 5 Minuten erklärt. Einfach so kann man aber nicht früher den Ruhestand antreten, alles dazu hier: Neu 2026: Hunderte dürfen früher in Pension, müssen aber aktiv werden.

