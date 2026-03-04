Skip to content
Nassereith
04/03/2026
Ende Februar

Gestohlener Defibrillator taucht schwer beschädigt wieder auf

Im Tiroler Nassereith hat am 23. Februar 2026 eine Frau einen Defibrillator aus dem Gemeindeamt gestohlen. Einen Tag später hat wurde er schwer beschädigt und funktionsunfähig wieder gefunden. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Bereits Ende Februar hat eine unbekannte Täterin einen Defibrillator aus dem öffentlich zugänglichen Foyer des Gemeindeamtes in Nassereith (Bezirk Imst, Tirol) gestohlen, wie nun bekannt wurde. Dieser war zur Notfallversorgung dort platziert, die Tat wurde von einer Videoüberwachung aufgezeichnet.

Nach einem Tag schwer beschädigt wieder gefunden

Am 24. Februar gegen 15 Uhr haben Mitarbeiter der Straßenmeisterei den Defibrillator dann in schwer beschädigtem und funktionsunfähigen Zustand entlang der B189 gefunden. Wie die Polizei berichtet, ist dadurch ein Schaden in Höhe eines niedrigen, vierstelligen Eurobetrags entstanden. Die Beamten bitten nun um zweckdienliche Hinweise, die unter der Nummer 059133 7103 an die Polizeiinspektion Nassereith gerichtet werden können.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.03.2026 um 11:54 Uhr aktualisiert
