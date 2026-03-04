9 Mio. Euro Verbindlichkeiten: Handelsunternehmen rutscht in Insolvenz

Das oberösterreichische Unternehmen befindet sich nun im Konkursverfahren, wie am Mittwoch bekannt wurde. Die Verbindlichkeiten betragen über 9 Millionen Euro. Offene Forderungen können jetzt angemeldet werden.

Über das Vermögen der Imatec Distributions GmbH wurde ein Antrag auf Insolvenzeröffnung beim Landesgericht Linz (Oberösterreich) eingebracht, und das Verfahren wurde als Konkursverfahren eröffnet, wie der Alpenländische Kreditorenverband am Mittwoch bekanntgab. Das Unternehmen ist für den Handel mit Waren aller Art bekannt.

Forderungen können ab jetzt angemeldet werden

„Die Gesellschaft ist zahlungsunfähig, weil das Finanzamt das gesamte Warenlager beschlagnahmt hat und alle Banken ihre Kredite sofort fällig gestellt haben“, heißt es. Im Eröffnungsantrag wurden Verbindlichkeiten von etwa 9,073 Millionen Euro angeführt. Allerdings wurden noch nicht alle Gläubiger berücksichtigt. Die Hlhe der Aktiva sei derzeit noch nicht bekannt. Betroffene Gläubiger können ihre Forderungen ab jetzt bis zum 23. April 2026 anmelden.