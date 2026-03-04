Bankraub geklärt? Polizei nimmt 48-Jährigen fest

Ein 48-jähriger Österreicher, der aktuell ohne festen Wohnsitz ist, wurde vom Landeskriminalamt Niederösterreich als Raubverdächtiger einer Bank ausgeforscht.

Mit einer Faustfeuerwaffe soll der 48-jährige Tatverdächtige am 21. Jänner 2026 die Bank in Haringsee (Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich) ausgeraubt haben. Alles dazu hier: Bewaffneter Bankraub: Täter auf der Flucht – Hinweise gesucht. Nun wurde er als Beschuldigter des Raubes ausgeforscht und in den frühen Abendstunden des 3. März 2026 in einer Wohnung in Wien festgenommen.

Beamte finden Kleidung Tatwaffe

An einer bekannten Aufenthaltsadresse des Mannes im Bezirk Gänserndorf konnten im Rahmen einer Hausdurchsuchung die Beamten die beim Raubüberfall getragene Kleidung und die Tatwaffe – eine schwarze CO2-Pistole – finden und sicherstellen. Der 48-Jährige zeigte sich geständig und wurde in die Justizanstalt Korneuburg gebracht.