Ein Gehaltsabschluss bei Österreichs Privatkrankenanstalten ist erreicht.
04/03/2026
Abschluss 2026/27

Mehr Geld ab 1. April: Gehälter von diesen Österreichern steigen bald an

In der fünften Verhandlungsrunde war es schließlich so weit. Beim Kollektivvertrag der Privatkrankenanstalten in Österreich konnte eine Einigung erzielt werden.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(215 Wörter)

Mehr als zwölf Stunden lang wurde davor verhandelt, schließlich haben die Arbeitgeber im Rahmen einer außerordentlichen Generalversammlung dem neuen Kollektivvertrag der Privatkrankenanstalten zu. Ab 1. April 2026 gilt der Abschluss, Gehälter und Zulagen werden dabei um drei Prozent erhöht, zudem gibt es unter bestimmten Voraussetzungen einen Rechtsanspruch auf Altersteilzeit und Teilpension.

Das bringt der „neue“ Kollektivvertrag nun

Der Kollektivvertrag sieht ab 1. April 2026 nun jedenfalls eine Anhebung der Gehälter bis zu einer Höhe von 3.750 Euro um drei Prozent, darüber um 2,75 Prozent bzw. mindestens 73 Euro vor. Gleichzeitig wurde auch ein Gehaltsabschluss für das kommende Jahr schon beschlossen. Mit 1. April 2027 steigen Gehälter und Zulagen um 85 Prozent der rollierenden Inflation an.

„Zustimmung nicht mehr einstimmig möglich“

„Wir sind sehr erleichtert darüber, dass wir trotz eingangs weit auseinanderliegender Vorstellungen einen Konsens erzielen konnten. Damit setzen wir gegenüber den Mitarbeitenden ein deutliches Zeichen der Wertschätzung. Diesmal war die Zustimmung im Gremium der Arbeitgebervertreter nicht mehr einstimmig möglich, da die Höhe des Abschlusses aufgrund der Finanzierungslage und die Unterschiedlichkeit der Einrichtungen für viele unserer Mitglieder immer schwieriger umzusetzen sein wird“, erläutert Stefan Günther, Vizepräsident und Verhandlungsführer des Verbands der Privatkrankenanstalten nun.

