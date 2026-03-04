Nach 3 Monaten: Vermisster Familienvater tot aufgefunden

Es ist die Nachricht, die niemand wahrhaben wollte: Nach mehr als drei Monaten intensiver Suche gibt es keine Hoffnung mehr für Kurt U. aus Schwertberg.

Der 59-jährige Familienvater, der seit Mitte November als vermisst galt, wurde leblos aufgefunden.

Mehr als drei Monate lang wurde gehofft, gebangt und gesucht – nun herrscht traurige Gewissheit: Kurt U. (59) aus Schwertberg in Oberösterreich, der seit 19. November 2025 vermisst wurde, ist tot. Der 59-Jährige, ein Familienvater, galt seit November des Vorjahres als abgängig.