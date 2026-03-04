Skip to content
/ ©Pixabay / Myriams-Fotos
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Es ist eine Kerze zu sehen.
Der 59-jährige Familienvater, der seit Mitte November als vermisst galt, wurde leblos aufgefunden.
Oberösterreich
04/03/2026
Traurige Gewissheit:

Nach 3 Monaten: Vermisster Familienvater tot aufgefunden

Es ist die Nachricht, die niemand wahrhaben wollte: Nach mehr als drei Monaten intensiver Suche gibt es keine Hoffnung mehr für Kurt U. aus Schwertberg.

von Nadia Alina Gressl
Mehr als drei Monate lang wurde gehofft, gebangt und gesucht – nun herrscht traurige Gewissheit: Kurt U. (59) aus Schwertberg in Oberösterreich, der seit 19. November 2025 vermisst wurde, ist tot. Der 59-Jährige, ein Familienvater, galt seit November des Vorjahres als abgängig.

