Nach 3 Monaten: Vermisster Familienvater tot aufgefunden
Es ist die Nachricht, die niemand wahrhaben wollte: Nach mehr als drei Monaten intensiver Suche gibt es keine Hoffnung mehr für Kurt U. aus Schwertberg.
Mehr als drei Monate lang wurde gehofft, gebangt und gesucht – nun herrscht traurige Gewissheit: Kurt U. (59) aus Schwertberg in Oberösterreich, der seit 19. November 2025 vermisst wurde, ist tot. Der 59-Jährige, ein Familienvater, galt seit November des Vorjahres als abgängig.
