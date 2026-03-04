Über 2,6 Mio. Verbindlichkeiten: Weiteres Unternehmen insolvent

Nachdem bereits über die Tochtergesellschaft ein Konkursverfahren eröffnet wurde, ist jetzt auch die ARIK Management & Holding GmbH betroffen.

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Mittwoch bekannt gab, ist ein weiteres oberösterreichisches Unternehmen von einer Insolvenz betroffen. Betroffen ist die ARIK Management & Holding GmbH, über deren Vermögen ein Antrag auf Insolvenzeröffnung beim Landesgericht Linz (Oberösterreich) eingebracht und das Verfahren als Konkursverfahren eröffnet wurde.

Dafür ist das Unternehmen bekannt

Das Unternehmen ist bekannt für die Übernahme und Ausübung von Holdingfunktionen, sowie die Beteiligung an Unternehmen, den An- und Verkauf sowie die Vermietung und Verpachtung von Immobilien und den Handel mit Waren aller Art. Das Unternehmen hat keine Angestellten „Über die Tochtergesellschaft imatec Distributions GmbH, FN 590752d, wurde mit heutigem Tag ebenfalls ein Konkursverfahren eröffnet, weshalb erwartet wird, dass die Kredite fällig gestellt werden und die Schuldnerin aus einer Bürgschaft in Anspruch genommen wird“, heißt es.

Forderungen können ab jetzt angemeldet werden

Im Eröffnungsantrag sind Verbindlichkeiten in Höhe von 2,697 Millionen Euro angeführt, wobei nicht alle Gläubiger bei der Aufstellung aufgelistet sind. Zur Aktiva ist derzeit noch nichts bekannt. „Die Schuldnerin ist Eigentümerin einer Liegenschaft samt darauf errichtetem Gebäude, wobei die Errichtung des Bauwerks durch sie selbst erfolgte und zunächst über eine Finanzierung bei einem Kreditinstitut abgewickelt wurde“, erklärt der AKV. Betroffene Gläubiger können ab jetzt ihre Forderungen bis zum 28. April 2026 anmelden.