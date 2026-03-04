Skip to content
/ ©Markus Zinner/Bundesheer
Das Bild auf 5min.at zeigt Eurofighter am Himmel.
Vom 9. März bis zum 10. April führt das Österreichische Bundesheer eine umfangreiche Übung in Oberösterreich durch.
Linz/Oberösterreich
04/03/2026
Ab 9. März

Darum kann es im Großraum Linz in den kommenden Wochen lauter werden

Im Großraum Linz wird es in den kommenden Wochen lauter: Das Österreichische Bundesheer führt von 9. März bis 10. April eine Militärübung in Oberösterreich durch. Betroffen ist auch das Stadtgebiet von Linz.

von Nadia Alina Gressl
Rund 100 Soldaten nehmen an der Übung teil. Laut Aussendung kann es durch tieffliegende Luftfahrzeuge sowie durch den Einsatz von Knall-, Markier-, Leucht- und Signalmunition zu Lärmentwicklungen kommen. Die Tiefflüge sollen grundsätzlich über unverbautem Gebiet stattfinden.

Dann solltest du die Polizei verständigen

Das Bundesheer betont, dass man bemüht sei, mögliche Flurschäden zu vermeiden. Sollten dennoch Schäden entstehen, werden diese finanziell abgegolten. Wichtig: Die Bevölkerung wird ausdrücklich gewarnt, gefundene Munition oder Munitionsteile keinesfalls zu berühren. In solchen Fällen soll umgehend die Polizei verständigt werden.

