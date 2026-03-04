Nahost-Konflikt: Diese Rechte haben Reisende jetzt

Viele Reisende sitzen aufgrund der aktuellen Lage im Nahen Osten fest. Wir fassen zusammen, wie du zu deinem Geld kommst und wann Veranstalter zahlen müssen.

Gesperrte Lufträume, gestrichene Flüge und geänderte Routen: Wegen der aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten kommt es derzeit zu massiven Einschränkungen im internationalen Flugverkehr. Viele Reisende können ihre Reise nicht antreten oder sitzen im Ausland fest. Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMASGPK) informiert nun über die wichtigsten Rechte. „Die Situation im Nahen Osten verunsichert derzeit viele Reisende. Unser wichtigstes Anliegen ist, dass Betroffene wissen: Sie sind nicht allein. Es gibt klare Ansprüche gegenüber Fluglinien und Reiseveranstaltern, und österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger können sich im Notfall jederzeit an das Außenministerium wenden“, so Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig.

Flug gestrichen – was nun?

Wird ein Flug annulliert, haben Passagiere grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Entweder sie verlangen einen Ersatzflug oder sie lassen sich den Ticketpreis rückerstatten. Ist kein sofortiger Ersatzflug verfügbar – etwa wegen gesperrter Lufträume oder ausgebuchter Maschinen – muss die Airline für Betreuung sorgen. Dazu zählen Mahlzeiten, Getränke, Hotelunterkunft sowie Kommunikationsmöglichkeiten. Wer sich aktuell in der betroffenen Region aufhält, sollte Kontakt mit der österreichischen Botschaft oder einem Konsulat aufnehmen. Zudem können sich Staatsbürger beim Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten registrieren lassen, um im Krisenfall leichter erreicht zu werden. Die Notfallnummer des Außenministeriums lautet: +43 1 90115 4411 (rund um die Uhr erreichbar).

Pauschalreise: Veranstalter in der Pflicht

Wer eine Pauschalreise – also etwa Flug und Hotel gemeinsam – gebucht hat, kann bei außergewöhnlichen Umständen die Reise abbrechen. Der Reiseveranstalter muss dann die Rückreise ohne zusätzliche Kosten organisieren. Ist eine sofortige Heimreise nicht möglich, muss der Veranstalter in der Regel für eine Unterkunft für bis zu drei Nächte aufkommen. Außerdem besteht eine aktive Unterstützungspflicht gegenüber den Reisenden.

Flug noch vor Abreise gestrichen

Wird der Flug bereits vor Reiseantritt annulliert, gilt ebenfalls: Ersatzflug oder Geld zurück. Die Rückerstattung muss innerhalb von sieben Tagen erfolgen. Bei Pauschalreisen ist auch hier der Veranstalter für eine alternative Rückreise verantwortlich.

Selbst stornieren – geht das kostenlos?

Wer aus Unsicherheit selbst stornieren möchte, sollte zunächst die Lage am Zielort prüfen. Ein kostenloser Rücktritt ist eher möglich, wenn eine offizielle Reisewarnung besteht, Krieg oder schwere Sicherheitsrisiken vorliegen oder die Reise unmittelbar bevorsteht. Empfohlen wird, zuerst das Gespräch mit der Fluglinie oder dem Reiseveranstalter zu suchen, heißt es.