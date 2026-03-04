Ihre Zeit läuft ab: Hildegard verbringt ihren letzten besonderen Tag

Ein letzter Abschied, ein allerletztes Mal nach Hause, ein letztes Mal zu dem Ort, mit dem sie so viele Erinnerungen verbindet: Der Verein Rollende Engel konnte der schwerkranken Hildegard einen letzten Wunsch erfüllen.

Seit über einem Monat befindet sie sich im Krankenhaus, mit der Gewissheit, dass ihre Zeit auf Erden abläuft. Auch wenn sich ihre Familie liebevoll um sie kümmert, hat sie trotzdem noch etwas, das schwer auf ihrem Herzen lastet: einen allerletzten Wunsch. Sie würde so gerne noch einmal nach Hause fahren. Noch einmal Zeit mit ihrer Familie verbringen. Und ihr größtes Anliegen: Sie möchte noch einmal zu dem Natursee, wo sie früher mit ihren beiden Kindern so viel Zeit verbracht hat.

Eine letzte Fahrt nach Hause

Deshalb wandte sich die Tochter an den Verein Rollende Engel. Und nur wenige Stunden später war das Team einsatzbereit und holte Hildegard im Krankenhaus ab. Die Vorfreude, die Hildegard gespürt haben dürfte, als sie merkte, dass ihr Wunsch endlich in Erfüllung gehen würde, ist sicherlich für jeden nachvollziehbar. Obwohl sie schwach und von ihrer schweren Krankheit gezeichnet ist, machte sie sich mit den Wunscherfüllern Theresa und Florian auf den Weg nach Hause.

Emotionaler Empfang für die ganze Familie

Die gesamte Familie wartete dort schon sehnsüchtig auf ihre Hildegard und als es endlich so weit war, wurden sie von ihren Gefühlen überwältigt: Bei dem einen oder anderen flossen sogar die Tränen. Neben Gesprächen gab es auch selbstgebackenen Kuchen und Kaffee. Doch damit sollte die Reise noch lange nicht zu Ende sein, denn ihr Lieblingsplatz, der Natursee, wartete auf sie. Es ist ein wunderschön gelegener See inmitten eines Waldstückes und Hildegard wurde so weit wie möglich an das Wasser herangeschoben.

Ein Tag wie aus dem Bilderbuch – voller Erinnerungen

Es war wie im Bilderbuch: Die Sonne strahlte vom Himmel und die hohen Tannenbäume spiegelten sich im Wasser. Sofort wurde allen Anwesenden klar: Hildegard fühlt sich hier sichtlich wohl. Unzählige Stunden hat sie hier Zeit mit ihrer Familie verbracht, unzählige Stunden wurde im Wasser geschwommen. Schwimmen, das würde sie selbst an diesem Tag gerne. Aber die Temperaturen und auch ihr Gesundheitszustand lassen das einfach nicht mehr zu. Die Familie versammelte sich um die Trage, gab ihr eine Sonnenbrille, wickelte ihr einen warmen Schal um den Hals und verbrachte einfach Zeit miteinander. Wertvolle Zeit, die für die liebevolle Mutter immer knapper wird. Und das weiß auch ihre Familie, weshalb es immer wieder zu vielen Tränen kam.

©Verein Rollende Engel | Der Verein Rollende Engel konnte der schwerkranken Hildegard einen letzten Wunsch erfüllen.

Ein Tag den Hildegard nicht mehr vergessen wird

Die Wunscherfüller blieben dabei immer in der Nähe und sorgten medizinisch dafür, dass es ihrem Fahrgast gut ging. Doch jede schöne Geschichte hat auch wieder ein Ende und so musste Hildegard nach einigen Stunden des Ausflugs und Sonnentankens wieder zurück ins Krankenhaus. Doch davor hieß es Abschied nehmen: Die Verwandtschaft konnte sich noch einmal verabschieden, bevor es zurückging. Diesen Tag wird Hildegard nicht so schnell mehr vergessen. Sie ist müde und schwach, aber sehr dankbar – vor allem, dass ihre Töchter diese Wunscherfüllung überhaupt angemeldet haben.