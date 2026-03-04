Große Trauer um Journalist und Luftfahrtexperte Georg Mader

Traurige Nachrichten aus der Fachwelt: Der langjährige Journalist und Luftfahrtexperte Georg Mader ist am 4. März 2026 in den frühen Morgenstunden friedlich verstorben. Das gab die Redaktion von Militär Aktuell bekannt.

Mader wurde am 14. Juli 1962 geboren und war nach jahrzehntelanger Tätigkeit für die Stadt Wien im Ruhestand. Seine große Leidenschaft galt zeitlebens der (Militär-)Luftfahrt. Geprägt wurde dieses Interesse auch durch seine Familie – sein Vater war viele Jahre Flugtechniker bei der Austrian Airlines, heißt es.

„Ein Universum an Kompetenz“

Seit der ersten Stunde war Mader Unterstützer, Mitarbeiter und prägende Kraft bei Militär Aktuell. In mehr als 14 Jahren veröffentlichte er zahlreiche Artikel für Print und Online und steuerte unzählige Fotos bei, so im Bericht von Militär Aktuell. Die Redaktion würdigte ihn mit bewegenden Worten. Man verliere mit ihm „ein Universum an Kompetenz, Kontakten und Informationen“. Besonders bemerkenswert: Seinen letzten Text übermittelte er am Abend vor seinem Tod um 23.55 Uhr an die Redaktion. Über seinen Charakter heißt es: „Georg war ein Mensch, mit dem man nicht streiten konnte.“ Und weiter: „Er war in alle Richtungen in höchstem Maße kommunikativ.“