Maskiert und bewaffnet: Unbekannter überfiel Bankfiliale

In Wels überfiel ein maskierter und bewaffneter Mann am 4. März 2026 eine Bankfiliale. Er flüchtete mit der Geldbörse eines Mitarbeiters.

In einer Bankfiliale in Wels (Oberösterreich) kam es am 4. März 2026 gegen 10.45 Uhr zu einem bewaffneten Raubüberfall. Die drei Mitarbeiter der Bank gaben an, dass ein schwarz gekleideter Mann mit schwarzer Sturmmaske und mit einem Teppichmesser in die Bank gekommen sei und Geld gefordert habe.

Fahndung nach Täter bisher ohne Erfolg

Da es sich jedoch um eine bargeldlose Filiale handelt, konnten die Mitarbeiter der Forderung nicht nachkommen. Erst als einer der Mitarbeiter seine private Geldbörse aushändigte, flüchtete der Mann. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang negativ.