Minister Hattmannsdorfer ein Jahr im Amt: „Will ganz ehrlich sein…“
Die Regierung bestehend aus ÖVP, SPÖ und NEOS ist mittlerweile ein Jahr alt. Zu diesem Anlass haben wir Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer zum Interview gebeten, der "echte Entlastungen" im Energiebereich sieht.
Am 3. März 2025 wurde die Dreierkoalition rund um ÖVP, SPÖ und NEOS angelobt, seither hat sich so einiges getan. Mittendrin war auch Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP), der nicht nur mit der Wirtschaft hierzulande zu kämpfen hatte, sondern auch etwa mit US-Zöllen zu kämpfen hatte. Dieses „internationale Umfeld mit geopolitischen Spannungen und Zollkonflikten“ sieht er im Interview mit 5 Minuten als „herausfordernd“ an.
Das „zentrale Learning“ des Wolfgang Hattmannsdorfer
In vielen Punkten hätte er sich allerdings etwas mehr Tempo gewünscht. Im Interview meint er etwa, dass die Abstimmungsprozesse in der Dreierkoaltion einfach länger dauern würden, als er das aus Oberösterreich gewohnt war: „Ich will ganz ehrlich sein, das war für mich persönlich ein zentrales Learning.“
Industriestrategie und Strommarktreform als Meilensteine
Doch nicht nur herausfordernde Momente haben die Zeit in der neuen Regierung für ihn gebracht. So sei die Energie durch Maßnahmen etwa „vom Inflationstreiber zum Inflationsdämpfer“ geworden. Als Meilensteine bezeichnet er außerdem die Industriestrategie 2035 und „die größte Strommarktreform seit Jahrzehnten“. Das gesamte Interview mit Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer findet ihr nun folgend.
Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer im 5 Minuten-Interview
Ein Jahr Regierungsverantwortung ist um. Was ist Ihnen besonders positiv, was besonders herausfordernd in Erinnerung geblieben?
Positiv ist für mich, dass wir im Energiebereich echte Entlastungen erreicht haben. Mit der Senkung der Elektrizitätsabgabe, mehr Wettbewerb am Strommarkt und strukturellen Reformen ist Energie vom Inflationstreiber zum Inflationsdämpfer geworden. Die Inflation liegt mittlerweile bei 2 Prozent – damit haben wir einen zentralen Teil der 2-1-0-Formel erreicht.
Besonders stolz bin ich auf die größte Strommarktreform seit Jahrzehnten. Viele haben uns eine 2/3-Mehrheit dafür nicht zugetraut – wir haben sie zustande gebracht. Ein weiterer Meilenstein war die Industriestrategie 2035. Sie gibt erstmals klare Prioritäten für Schlüsseltechnologien, industrielle Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit vor.
Herausfordernd waren vor allem das internationale Umfeld mit geopolitischen Spannungen und Zollkonflikten sowie die notwendige Budgetkonsolidierung. Solide Finanzen sind wichtig, reduzieren aber Spielräume – umso entscheidender ist es, Prioritäten zu setzen und gezielt in Wachstum, Innovation und Beschäftigung zu investieren, wie wir es beispielsweise beim FTI Pakt tun.
Wie lässt sich das erste Jahr zusammenfassen? Was haben Sie erreicht?
Es war ein sehr arbeitsintensives Jahr, in dem wir konsequent für den Standort Österreich gearbeitet und die Grundlage für einen wirtschaftlichen Aufschwung gelegt haben.
Mit der Industriestrategie haben wir erstmals eine klare langfristige Perspektive für Schlüsseltechnologien, Wertschöpfung und Arbeitsplätze geschaffen. Gleichzeitig konnten wir Energiepreise stabilisieren, Investitionen erleichtern und Betriebe gezielt entlasten.
Ein weiterer Schwerpunkt war die Entbürokratisierung: Wir haben Verfahren beschleunigt, Genehmigungen vereinfacht und mit digitalen Lösungen wie GISA Express sowie der Grace-Periode Unternehmensgründungen und Betriebsübernahmen spürbar erleichtert. Denn Wachstum entsteht dort, wo investiert werden kann.
Zudem haben wir leistungsfeindliche Fehlanreize abgebaut und Arbeitsanreize gestärkt – etwa durch die Abschaffung der Bildungskarenz als Auszeitmodell, die Einführung der Weiterbildungsteilzeit sowie steuerfreie Mitarbeiterprämien und Trinkgelder. Damit gilt wieder stärker: Leistung muss sich lohnen. Zusammenfassend kann man sagen, das Wirtschaftsministerium liefert konsequent Maßnahmen für mehr Wettbewerbsfähigkeit und damit mehr Wohlstand und die Absicherung von Jobs.
Gibt es etwas, das Sie gerne schneller oder anders geschafft hätten?
Wir haben in kurzer Zeit sehr viel umgesetzt — das zeigt, dass diese Bundesregierung liefert. Trotzdem hätte ich mir bei einzelnen strukturellen Reformen, vor allem im Energiebereich, mehr Tempo gewünscht. Ich will ganz ehrlich sein, das war für mich persönlich ein zentrales Learning, dass in Wien und in einer neuen Dreierkoalition die
Abstimmungsprozesse deutlich länger dauern, als ich es aus Oberösterreich gewöhnt
war.
Was sind Ihre Ziele für das zweite Regierungsjahr?
Ein zentraler Schwerpunkt bleibt leistbare und sichere Energie. Wir wollen den Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigen, Netze stärken und stabile Rahmenbedingungen schaffen, damit Energie vom Standortnachteil zum Standortvorteil wird.
Gleichzeitig setzen wir die Industriestrategie konsequent um, stärken Schlüsseltechnologien, treiben Bürokratieabbau voran und verbessern Investitionsbedingungen. Ein zentrales Vorhaben in diesem Bereich ist auch der Fokus auf „Made in Europe“ überall dort, wo öffentliche Gelder im Spiel sind. Wir wollen gesetzliche Rahmenbedingungen für patriotische Beschaffung und Förderungen, damit Wertschöpfung im Land entsteht und damit Jobs gesichert werden. Mein Ziel ist klar: Österreich wieder auf Wachstum, Innovation und Leistung auszurichten.
US-Zölle und wirtschaftliche Unabhängigkeit – wie beurteilen Sie die Lage?
Die aktuellen Zollkonflikte zeigen sehr deutlich, wie verletzlich exportorientierte Industriestandorte sind. Der kürzliche Stopp des Zoll-Deals war daher richtig. Jetzt braucht es aber eine echte Lösung. Es kann nicht sein, dass Länder ohne Abkommen am Ende ähnliche Bedingungen erhalten wie die EU. Besonders unsere Stahl- und Aluminiumindustrie braucht eine nachhaltige Lösung.
Europa muss hier selbstbewusster auftreten und seine industriepolitischen Interessen klar vertreten. Wir brauchen faire Wettbewerbsbedingungen, Schutz vor einseitigen Belastungen und eine Handelspolitik, die Wertschöpfung und Arbeitsplätze in Europa sichert.
Gleichzeitig gilt: Die Antwort kann nicht Abschottung sein, sondern Diversifizierung. Europa darf seine Exportwirstchaft nicht von einzelnen Nationen abhängig machen. Deshalb müssen wir Freihandelsabkommen rascher voranbringen, neue Märkte erschließen und mit einem stärkeren Made in Europe strategische Industrien im Binnenmarkt absichern.