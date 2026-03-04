Minister Hattmannsdorfer ein Jahr im Amt: „Will ganz ehrlich sein…“

Die Regierung bestehend aus ÖVP, SPÖ und NEOS ist mittlerweile ein Jahr alt. Zu diesem Anlass haben wir Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer zum Interview gebeten, der "echte Entlastungen" im Energiebereich sieht.

Am 3. März 2025 wurde die Dreierkoalition rund um ÖVP, SPÖ und NEOS angelobt, seither hat sich so einiges getan. Mittendrin war auch Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP), der nicht nur mit der Wirtschaft hierzulande zu kämpfen hatte, sondern auch etwa mit US-Zöllen zu kämpfen hatte. Dieses „internationale Umfeld mit geopolitischen Spannungen und Zollkonflikten“ sieht er im Interview mit 5 Minuten als „herausfordernd“ an.

Das „zentrale Learning“ des Wolfgang Hattmannsdorfer

In vielen Punkten hätte er sich allerdings etwas mehr Tempo gewünscht. Im Interview meint er etwa, dass die Abstimmungsprozesse in der Dreierkoaltion einfach länger dauern würden, als er das aus Oberösterreich gewohnt war: „Ich will ganz ehrlich sein, das war für mich persönlich ein zentrales Learning.“

©BKA / Aigner Wolfgang Hattmannsdorfer lässt im Interview mit 5 Minuten das Jahr Revue passieren.

Industriestrategie und Strommarktreform als Meilensteine

Doch nicht nur herausfordernde Momente haben die Zeit in der neuen Regierung für ihn gebracht. So sei die Energie durch Maßnahmen etwa „vom Inflationstreiber zum Inflationsdämpfer“ geworden. Als Meilensteine bezeichnet er außerdem die Industriestrategie 2035 und „die größte Strommarktreform seit Jahrzehnten“. Das gesamte Interview mit Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer findet ihr nun folgend.