17-Jährige Snowboarderin tot: Schulausflug nahm tragisches Ende

Eine 17-jährige Snowboarderin aus Polen ist am 3. März 2026 in der Klinik Innsbruck an den Folgen eines Unfalls im Schigebiet Rifflsee gestorben. Bei einem Sturz erlitt sie schwere Kopfverletzungen.

Bereits am 11. Februar 2026 wurde die Polizeiinspektion Wenns via Einsatzmail der Leitstelle Tirol über einen Notarzthubschraubereinsatz im Schigebiet Rifflsee (Tirol) informiert. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr eine 17-jährige polnische Staatsangehörige mit ihrem Snowboard die blaue Piste Nr. 7a im Schigebiet Rifflsee ab. Unbeteiligte Passanten fanden die 17-Jährige etwa in Pistenmitte regungslos auf. Der genaue Unfallhergang konnte von niemandem beobachtet werden. Hinweise auf einen zweitbeteiligten Wintersportler liegen nicht vor.

Schwere Kopfverletzung: Schulausflug endete tödlich

Die Verletzte wurde von der Pistenrettung sowie vom Team des Notarzthubschraubers Alpin 2 erstversorgt und mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in die Klinik Innsbruck geflogen. Aufgrund der schweren Kopfverletzungen sowie des Umstandes, dass der von der 17-Jährigen getragene Snowboardhelm hinten rechts gebrochen war, ist von einem massiven Aufprall mit dem Hinterkopf auf die Piste auszugehen. Hinweise auf eine Kollision mit einem Hindernis bestehen nicht. Die 17-Jährige befand sich am Unfalltag mit einer polnischen Schulgruppe im Schigebiet Rifflsee.

17-Jähriger verstarb nach Snowboardunfall im Krankenhaus

Laut Angaben der verantwortlichen Lehr- bzw. Aufsichtspersonen konnte der Unfallhergang von niemandem aus der Gruppe beobachtet werden. Nun gibt es traurige Gewissheit. „Die 17-jährige polnische Staatsangehörige ist am 3. März 2026 in der Klinik Innsbruck an den Folgen des Snowboardunfalles vom 11. Februar 2026 im Schigebiet Rifflsee im Pitztal verstorben“, teilt die Polizei mit.