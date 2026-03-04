Kollision auf der Piste: Zeugen für flüchtige Skifahrerin gesucht

Schwerer Skiunfall in der Zillertal Arena: Eine 55-jährige Niederländerin wurde bei einer Kollision auf der roten Piste 20 „Kapauns“ schwer verletzt. Die unbekannte Unfallverursacherin flüchtete. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer flüchtigen Person in Tirol nach einem Unfall auf der Skipiste.

Am 3. März kam es gegen 11 Uhr im Schigebiet Zillertal Arena (Tirol) zu einem schweren Unfall auf der roten Piste 20 „Kapauns“. Eine 55-jährige Schifahrerin aus den Niederlanden kollidierte rund 500 Meter oberhalb des Speichersees Kapauns mit einer bislang unbekannten Frau, die anschließend die Unfallstelle verließ, ohne Hilfe zu leisten oder ihre Personalien zu hinterlassen.

Wer ist die unbekannte Schifahrerin?

Die unbekannte Schifahrerin wird als blond, mit schwarzer Schijacke bekleidet, beschrieben. Die niederländische Frau erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber Martin 7 ins Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht. Die Polizeiinspektion Schwaz bittet gemeinsam mit der LPD Tirol Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder der unbekannten Beteiligten geben können, sich unter der Telefonnummer 059133-7250 zu melden.