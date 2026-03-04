Förder-Taskforce: Bis zu zwei Milliarden Euro sollen eingespart werden

Die Bundesregierung stellt die österreichische Förderlandschaft neu auf. Im Ministerrat wurde nun der Ergebnisbericht der sogenannten Förder-Taskforce beschlossen.

Ziel ist es, Förderungen künftig effizienter, transparenter und treffsicherer zu gestalten – und gleichzeitig Milliarden einzusparen. Die Taskforce wurde laut Regierungsprogramm eingerichtet und arbeitete unter Federführung des Finanzministeriums gemeinsam mit allen Ressorts sowie Experten aus Wirtschaftsforschung und Förderabwicklung. Der nun vorgelegte Bericht gilt als Grundlage für eine neue Bundesförderstrategie und soll auch in die Budgeterstellung einfließen, so heißt es in einer aktuellen Aussendung vom Bundesministerium für Finanzen.

Mehr Fokus, mehr Kontrolle

Künftig sollen Förderungen klar befristet werden. Verlängerungen sind nur mehr nach einer Evaluierung der Wirksamkeit vorgesehen. Zudem sollen Förderungen stärker auf konkrete Zielgruppen ausgerichtet und regelmäßig darauf geprüft werden, ob sie überhaupt notwendig sind oder ob alternative Maßnahmen sinnvoller wären. Ein weiteres Ziel: Zuständigkeiten bündeln und Überschneidungen zwischen Ministerien abbauen. Fördermaßnahmen sollen grundsätzlich von jener Gebietskörperschaft umgesetzt werden, die sachlich zuständig ist – das soll Effizienz bringen und Doppelgleisigkeiten vermeiden, heißt es. Insgesamt einigte sich die Taskforce auf neun Grundprinzipien für eine künftige Förderstrategie des Bundes. Neben Transparenz und Evaluierung geht es dabei vor allem um eine inhaltliche Priorisierung und die Konzentration von Abwicklungsstellen.

Milliarden-Volumen im Blick

Die direkten Förderungen des Bundes beliefen sich 2024 auf 12,6 Milliarden Euro. Laut Bundesvoranschlag sind für 2026 noch 10,1 Milliarden Euro vorgesehen. Die Taskforce errechnete, dass – abzüglich nicht veränderbarer Förderungen wie EU-finanzierter Programme oder Mittel aus dem Aufbau- und Resilienzplan – 7,7 Milliarden Euro an „gestaltbarem“ Fördervolumen bleiben. Auf dieser Basis sollen Einsparungen erfolgen:

3,2 Prozent im Jahr 2027

5,8 Prozent im Jahr 2028

8,4 Prozent im Jahr 2029

In Summe plant die Bundesregierung von 2026 bis 2029 Einsparungen in Höhe von 1,95 Milliarden Euro. Jedes Ressort soll dazu einen Beitrag leisten, zudem werden einzelne Förderprogramme gestrichen, geht in der Aussendung hervor.