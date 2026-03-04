Dreifachjackpot: Das sind die Zahlen der Lotto-Ziehung

Am Mittwoch, dem 4. März 2026 2026, gibt es wieder Chancen auf große Gewinne: Beim Lotto warten 3,6 Millionen Euro im Topf. Wir haben die Gewinnzahlen für dich.

Am vergangenen Sonntag gab es erneut keinen Sechser bei Lotto „6 aus 45“. Rund 3,6 Millionen Euro liegen im Topf.

Diese Zahlen wurden bei der Lottoziehung am 4. März 2026 gezogen: Lotto : 7, 35, 39, 43, 44, 45 Zusatzzahl: 33

: 7, 35, 39, 43, 44, 45 LottoPlus : 2, 5, 12, 18, 28, 36

: 2, 5, 12, 18, 28, 36 Joker: 1, 7, 5, 2, 8, 2

Kein Lotto-Sechser bei Lotto-Ziehung am Sonntag, 1. März

Die Ziehungen vom vergangenen Sonntag brachten, aus dem Blickwinkel der Gewinnermittlung betrachtet, wieder einmal eine Null-Runde. Es gab also weder bei Lotto noch bei LottoPlus einen Sechser, und auch beim Joker blieb ein Gewinn im ersten Rang aus. Es war das dritte Mal in Folge, dass es bei „6 aus 45“ keinen Secher gegeben hat, und damit wartet bereits ein Dreifachjackpot, der am Mittwoch ausgespielt wird. Dabei wird es für die „sechs Richtigen“ um rund 3,6 Millionen Euro gehen.