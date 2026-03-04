Kärntnerin mit Küchenmesser aufgeschlitzt: 15 Jahre Gefängnis

Ein 28-Jähriger ist in Wien wegen Mordversuchs zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Laut Gericht soll er seiner Partnerin mit einem Messer schwere Verletzungen am Hals zugefügt haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Eine Gewalttat erschütterte im September die Stadt Wien: Ein 28-jähriger Mann attackierte seine Partnerin brutal mit einem Messer, während er gleichzeitig die gemeinsame, erst neun Monate alte Tochter im Arm hielt. Die Frau aus Kärnten überlebte durch eine sofortige Notoperation.

Paar aus Klagenfurt

Vor Gericht ließen die Beweise keinen Interpretationsspielraum. Die Geschworenen sahen den Tatbestand des Mordversuchs klar erfüllt. „Haben Sie ihrer Lebensgefährtin den Schnitt am Hals zugefügt?“, so die erste Frage von Richter Stefan Apostol. „Ja“, sagt der 28-Jährige. „Es ist alles so schnell gegangen. In dem Moment sind die Sicherungen mit mir durchgegangen. Ich wollte sie einfach verletzen. Ich war so wütend“, erklärt der Österreicher, wie die „Kronen Zeitung“ berichtet. Erst wenige Tage vor der Tat war das Paar von Klagenfurt in die Bundeshauptstadt gezogen, Grund dafür seien die beruflichen Perspektiven gewesen. Doch statt sich um den Aufbau eines Kleiderschranks in der neuen Wohnung zu kümmern, verbrachte der Mann den besagten Septembertag lieber mit seiner Spielkonsole. Ein Streit entbrannte in der Wohnung, zunächst verbal, doch die Situation eskalierte rasch.

Freiheitsstrafe von 15 Jahren

Schließlich begab sich der gebürtige Österreicher in die Küche. Danach soll er seine Lebensgefährtin von hinten gepackt und ihr mit dem Gemüsemesser quer über den Hals geschnitten haben. Zehn Zentimeter lang und eineinhalb Zentimeter tief war die Wunde. Die junge Mutter wurde acht Tage lang intensivmedizinisch betreut. Erst im Oktober war sie in der Lage, bei der Polizei auszusagen. Nach einem künstlichen Tiefschlaf stand für das Opfer ein mühsamer Weg der Genesung bevor. Am Ende kamen die Geschworenen einstimmig zu ihrem Urteil: schuldig des Mordversuchs. Das Gericht verhängte eine Freiheitsstrafe von 15 Jahren, wie aus dem Medienbericht hervorgeht. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.