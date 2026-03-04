Rettungsaktion: Mädchen (10) stürzte in Speicherteich

Am Mittwochnachmittag, dem 4. März 2026, kam es im Bereich des Speicherteichs Rohrsee oberhalb von Hirschegg (Vorarlberg) zu einem Rettungseinsatz. Gegen 15 Uhr spielten zwei Freundinnen im Alter von 10 und 11 Jahren im Bereich des Speicherteichs. Dabei balancierten die Mädchen hintereinander auf einer Steinmauer, die rund um den Teich verläuft.

10-Jährige stürzte in Speicherteich

Das 10-jährige Mädchen verlor dabei das Gleichgewicht, stürzte von der Mauer und rutschte in den Speicherteich. Sie sank bis zum Hals ins kalte Wasser, konnte jedoch ihren Kopf über Wasser halten. Aufgrund der steilen Böschung war es ihr nicht möglich, selbstständig aus dem Wasser zu gelangen.

Kind aus Speicherteich gerettet

Die 11-jährige Freundin reagierte und rief sofort um Hilfe. Ein vorbeikommender deutscher Wanderer hörte die Hilferufe, erkannte die Situation und setzte umgehend einen Notruf ab. Ein Anrainer, der die Kinder zuvor beim Spielen im Bereich des Teiches bemerkt hatte, wurde kurz darauf auf den Unfall aufmerksam. Er eilte sofort mit einer langen Metallstange zur Hilfe und konnte das Mädchen damit aus dem Wasser ziehen.

Mädchen leicht unterkühlt

Kurz darauf trafen auch die alarmierten Einsatzkräfte am Einsatzort ein. Das bereits unterkühlte Mädchen wurde mit mehreren Decken gewärmt und anschließend vom Rettungsdienst im Rettungsfahrzeug versorgt. Der hinzugezogene Notarzt stellte eine leichte Unterkühlung fest. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht erforderlich. Nach der medizinischen Versorgung und dem Aufwärmen im Rettungswagen konnte das Mädchen in die Obhut ihrer Mutter übergeben werden. Am Einsatz beteiligt waren die Freiwillige Feuerwehr Mittelberg sowie die Bergrettung Hirschegg / Mittelberg.