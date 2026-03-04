Kinder an Bord: Raserin (22) ohne Schein versuchte Kontrolle zu entgehen

Ein Pkw mit mehreren technischen Mängeln und zwei Kleinkindern an Bord musste auf der A12 gestoppt werden, nachdem die Lenkerin versuchte, sich einer Kontrolle durch die Polizei in Tirol zu entziehen.

Kurz vor einer Autobahnausfahrt wechselte die Lenkerin abrupt zurück auf die A12, um einer Kontrolle zu entgehen.

Am Mittwochmorgen bemerkte eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung Tirol auf der Inntalautobahn bei Vomp einen Pkw, der deutlich zu schnell unterwegs war. Beim Versuch, das Fahrzeug über die Ausfahrt Vomp auszuleiten, wechselte die 22-jährige Lenkerin im letzten Moment wieder auf die Autobahn und beschleunigte weiter, um sich der Kontrolle zu entziehen.

Keine gültige Fahrerlaubnis

Kurze Zeit später konnte das Auto schließlich gestoppt werden. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass die Frau keine gültige Fahrerlaubnis besaß und das Fahrzeug mehrere technische Mängel aufwies. Zudem befanden sich ihre beiden Kinder im Alter von drei und fünf Jahren im Auto.