Bis zu 18 Grad: Am Donnerstag strahlt die Sonne über Österreich

Frühlings-Fans aufgepasst: Der Donnerstag bringt uns echtes Kaiserwetter. Während es im Osten strahlt, zieht im Westen ein bekanntes Phänomen auf.

Der Tag startet verbreitet sonnig, regional dominiert noch der Nebel: „Gebietsweise in Oberösterreich, generell in Donaunähe sowie in einigen Becken und Täler startet der Tag mit lokalem Frühnebel“, so die Experten der GeoSphere Austria. Nach der Auflösung herrscht jedoch Prachtwetter: „Die Sonne scheint verbreitet, oft strahlt sie von einem nahezu wolkenlosen Himmel.“

Saharastaub und Bergwetter

Ein kleiner Wermutstropfen trübt die Sicht im Westen: Dort werden „leichte Trübungen durch Saharastaub“ erwartet. Wer in die Berge will, darf sich freuen: „Strahlend sonniges Bergwetter zeichnet sich für den Donnerstag ab“, bei schwachem Wind und bis zu 5 Grad auf 2.000 Metern.

Die Temperaturen

Es wird mild: Nach frostigen Werten zwischen minus 4 und plus 5 Grad in der Früh, klettern die „Tageshöchsttemperaturen auf 10 bis 18 Grad“. Am wärmsten wird es dabei im Westen und Südwesten.