Wie wird das Wetter am Donnerstag in Österreich?
Österreich
04/03/2026
Wetterprognose

Bis zu 18 Grad: Am Donnerstag strahlt die Sonne über Österreich

Frühlings-Fans aufgepasst: Der Donnerstag bringt uns echtes Kaiserwetter. Während es im Osten strahlt, zieht im Westen ein bekanntes Phänomen auf.

von Nadia Alina Gressl
Der Tag startet verbreitet sonnig, regional dominiert noch der Nebel: „Gebietsweise in Oberösterreich, generell in Donaunähe sowie in einigen Becken und Täler startet der Tag mit lokalem Frühnebel“, so die Experten der GeoSphere Austria. Nach der Auflösung herrscht jedoch Prachtwetter: „Die Sonne scheint verbreitet, oft strahlt sie von einem nahezu wolkenlosen Himmel.“

Saharastaub und Bergwetter

Ein kleiner Wermutstropfen trübt die Sicht im Westen: Dort werden „leichte Trübungen durch Saharastaub“ erwartet. Wer in die Berge will, darf sich freuen: „Strahlend sonniges Bergwetter zeichnet sich für den Donnerstag ab“, bei schwachem Wind und bis zu 5 Grad auf 2.000 Metern.

Die Temperaturen

Es wird mild: Nach frostigen Werten zwischen minus 4 und plus 5 Grad in der Früh, klettern die „Tageshöchsttemperaturen auf 10 bis 18 Grad“. Am wärmsten wird es dabei im Westen und Südwesten.

