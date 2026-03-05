Mann schwer verletzt: Schifahrerin flüchtet nach Unfall im Stubaital

Im Skigebiet Schlick 2000 im Stubaital wurde ein deutscher Skifahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Eine bislang unbekannte Skifahrerin soll ihn zu Sturz gebracht haben und anschließend weitergefahren sein.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, dem 4. März kam es gegen 11.15 Uhr im Skigebiet Schlick 2000 in Telfes im Stubaital.Ein 54-jähriger deutscher Wintersportler fuhr auf der blauen Piste Nr. 6, als eine bislang unbekannte Skifahrerin über seine Skienden fuhr. Dadurch kam der 54-Jährige zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Frau setzte ihre Fahrt fort, ohne anzuhalten. Der Sohn des Verletzten alarmierte die Einsatzkräfte. Nach der Erstversorgung wurde der 54-Jährige mit der Rettung ins Krankenhaus Hall in Tirol gebracht. Die Polizei Fulpmes bittet nun um Hinweise zur beteiligten Skifahrerin.