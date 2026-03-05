Brand in Linz-Ebelsberg: Carport und Müllcontainer in Vollbrand

In Linz-Ebelsberg ist am Mittwochabend ein Carport in Brand geraten. Auch mehrere Müllcontainer standen in Flammen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf ein Wohnhaus verhindern. Verletzt wurde niemand.

Am Mittwoch, dem 4. März, kam es gegen 19.20 Uhr im Alleitenweg in Linz zu einem Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen ein rund fünf mal fünf Meter großes Holz-Carport sowie mehrere Müllcontainer bereits in Flammen.

Feuerwehr rasch im Einsatz

Die Berufsfeuerwehr Linz und die Freiwillige Feuerwehr Ebelsberg rückten zum Brandort aus. Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte verhindert werden, dass die Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus übergreifen. Der Gefahrenbereich wurde abgesichert. Eine Evakuierung der Bewohner war jedoch nicht erforderlich. Das Carport sowie die Müllcontainer wurden durch das Feuer zerstört. Am nahegelegenen Wohnhaus entstand kein Schaden. Um 19.47 Uhr konnte die Einsatzleitung schließlich „Brand aus“ melden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die genaue Ursache des Feuers ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Auch eine vorsätzliche Brandlegung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.