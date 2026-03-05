484 Euro im Monat: Geben Österreicher zu wenig fürs Essen aus?

Die aktuelle Konsumerhebung der Statistik Austria zeigt: Ein durchschnittlicher Zwei-Personen-Haushalt gibt pro Monat 4.170 Euro aus. Nur rund 484 Euro davon werden für Lebensmittel ausgegeben. Das sorgt für Kritik vom Verein „Land schafft Leben“. „Wir sind in der glücklichen Situation, dass Lebensmittel für die meisten Menschen in Österreich leistbar sind. Im Verhältnis zu unseren Gesamtausgaben ist es nur ein geringer Teil, den wir für unsere Lebensmitteleinkäufe aufwenden. Das scheinen wir in Debatten rund um hohe Lebensmittelpreise zu vergessen. […]“, stellt Land-schafft-Leben-Gründer Hannes Royer klar.

Schlechte Ernährung kommt teuer zu stehen

Dass der Anteil, den österreichische Haushalte für Lebensmitteleinkäufe ausgeben, verhältnismäßig gering sei, würde laut dem Verein auch eine Eurostat-Erhebung zeigen: Österreich lag im Jahr 2022 in Europa auf Platz vier der Länder mit den geringsten Anteilen von Lebensmitteleinkäufen an den Gesamtausgaben. „Wir konsumieren jährlich etwa eineinhalb Tonnen Lebensmittel und Getränke pro Kopf. Umso wichtiger ist es, sich Gedanken darüber zu machen, was wir zu uns nehmen“, betont Land-schafft-Leben-Gründerin Maria Fanninger. Denn: „In Europa ist Österreich mit an der Spitze jener Länder mit den höchsten Gesundheitsausgaben pro Kopf. Jedoch liegen wir bei der Anzahl an gesunden Lebensjahren im unteren Drittel“, so Fanninger. Mehr als die Hälfte der Erwachsenen in Österreich sei zudem übergewichtig oder sogar fettleibig – und ist damit einem höheren Risiko für Zivilisationskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Typ-2-Diabetes ausgesetzt. „Eine ausgewogene Vielfalt an Lebensmitteln bildet eine wichtige Basis für ein gutes Leben. Die eigene Ernährung zu vernachlässigen, lohnt sich nicht, sondern kommt uns im schlimmsten Fall teuer zu stehen“, so die Vereinsgründerin.

Bewusst ins Regal greifen

Royer: „Ins Supermarktregal wird morgen nur das nach geschlichtet, was heute gekauft wird. Es lohnt sich, beim nächsten Einkauf einmal kurz innezuhalten und sich zu fragen: Wofür will ich mein Geld ausgeben? Woher kommt das Lebensmittel? Was steckt drin? Brauche ich das wirklich? Was möchte ich mit meinem Kauf unterstützen? So treffen wir keine kleine Alltagsentscheidung, sondern eine mit Wirkung.“