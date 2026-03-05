Skip to content
Der 23-Jährige verletzte insgesamt vier Personen, darunter auch zwei Polizisten.
Mühlbach am Hochkönig
05/03/2026
Mehrere Verletzte

Streit unter Arbeitskollegen artet aus: 23-Jähriger zieht ein Messer

Aus derzeit noch unbekanntem Grund ist Mittwochnachmittag, am 4. März 2026, ein heftiger Streit zwischen zwei Arbeitskollegen im Salzburger Pinzgau ausgebrochen. Ein 23-Jähriger hat schließlich sogar ein Messer gezogen.

Beim Streit in Mühlbach am Hochkönig (Pinzgau, Salzburg) zwischen dem 23-Jährigen und seiner 20-jährigen Arbeitskollegin (beide aus Österreich) geriet der junge Mann derart in Rage, dass er die Frau erst attackierte und schließlich sogar mit einem Teppichmesser verletzte. Als ein weiterer Arbeitskollege einschreiten und die Situation beruhigen wollte, wurde auch dieser vom 23-Jährigen attackiert und durch Schläge verletzt.

Landeskriminalamt führt jetzt die Ermittlungen

Als die Polizei anrückte und ihn festnehmen wollte, leistete er derart heftigen Widerstand, dass er dabei eine Polizistin und einen Polizisten verletzte, heißt es in einer Aussendung. Die 20-Jährige wurde ins Krankenhaus nach Schwarzach gebracht, die Ermittlungen zum Motiv und Tathergang werden nun vom Landeskriminalamt Salzburg geführt.

