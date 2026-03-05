„Bauern dürfen nicht mehr Zeit im Büro verbringen…“

Seit einem Jahr hat Minister Norbert Totschnig (ÖVP) sowohl die Landwirtschafts- als auch die Umweltagenden übrig. Im Interview mit 5 Minuten zieht er nun Bilanz und gibt einen Ausblick auf die kommenden Monate und Jahre.

Am 3. März 2025 wurde die Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS angelobt. Mittendrin war auch der jetzige Landwirtschafts- und Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP), der bereits seit 2022 aktiv in der Regierung sitzt. „Unter schwierigen Rahmenbedingungen“ sei jedoch das vergangene Jahr abgelaufen. Zahlreiche Förderungen, die in den Wirkungsbereich von Minister Totschnig fallen, mussten daher auch angepasst werden – so etwa die jetzige Geräte-Retter-Prämie oder jüngst auch die „Sanierungsoffensive Neu“, wo man den den Sanierungsbonus zu Gunsten des Kesseltauschs vorerst einmal ausgesetzt hat. Alles dazu hier: Beliebter Bonus mit Februar eingestampft, Geld wird anders verwendet.

Warum an den Förderungen geschraubt werden musste

Im Interview bezeichnet er die Fördersatz-Anpassung der Sanierungsoffensive etwa als „nicht nur budgetär verantwortungsvoll, sondern auch klimapolitisch sinnvoll“. So würde man noch mehr CO2 pro eingesetztem Euro einsparen. Als „nicht vorhersehbar“ bezeichnet Totschnig ebenfalls, dass zwei Drittel der Fördergelder auf den Sanierungsbonus und nur ein Drittel auf den Kesseltausch entfallen sind. Um genügend Mittel auch für den Kesseltausch verfügbar zu haben und auch weil dort die Einsparung der Treibhausgase pro Maßnahme höher ist, habe man reagieren müssen und eben den Sanierungsbonus gestrichen. Er versichert gleichzeitig aber auch: „Bereits gestellte Förderanträge und Registrierungen bleiben von dieser Maßnahme unberührt!“

©BMLUK / Hemerka Norbert Totschnig lässt im Interview mit 5 Minuten das Jahr Revue passieren.

„Leistbare Betriebsmittel, ausreichend Pflanzenschutz, weniger Bürokratie“

Totschnig hat jedenfalls auch große Pläne für die Zukunft. Höchste Priorität habe für ihn dabei die Ausgestaltung der gemeinsamen Agrarpolitik nach 2027. Dazu möchte er Österreichs Bauern entlasten: „Wenn wir die Wettbewerbsfähigkeit unserer Landwirtschaft langfristig sichern wollen, dann braucht es leistbare Betriebsmittel, ausreichend verfügbaren Pflanzenschutz und vor allem weniger Bürokratie. Unsere Bäuerinnen und Bauern dürfen nicht mehr Zeit im Büro verbringen als bei ihrer eigentlichen Arbeit.“ Doch auch der Klima- und Umweltschutz soll nicht zu kurz kommen. Was hier geplant ist und generell das gesamte Interview findet ihr hier folgend.