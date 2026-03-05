„Bauern dürfen nicht mehr Zeit im Büro verbringen…“
Seit einem Jahr hat Minister Norbert Totschnig (ÖVP) sowohl die Landwirtschafts- als auch die Umweltagenden übrig. Im Interview mit 5 Minuten zieht er nun Bilanz und gibt einen Ausblick auf die kommenden Monate und Jahre.
Am 3. März 2025 wurde die Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS angelobt. Mittendrin war auch der jetzige Landwirtschafts- und Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP), der bereits seit 2022 aktiv in der Regierung sitzt. „Unter schwierigen Rahmenbedingungen“ sei jedoch das vergangene Jahr abgelaufen. Zahlreiche Förderungen, die in den Wirkungsbereich von Minister Totschnig fallen, mussten daher auch angepasst werden – so etwa die jetzige Geräte-Retter-Prämie oder jüngst auch die „Sanierungsoffensive Neu“, wo man den den Sanierungsbonus zu Gunsten des Kesseltauschs vorerst einmal ausgesetzt hat. Alles dazu hier: Beliebter Bonus mit Februar eingestampft, Geld wird anders verwendet.
Bist du mit der Regierung nach einem Jahr zufrieden?
Warum an den Förderungen geschraubt werden musste
Im Interview bezeichnet er die Fördersatz-Anpassung der Sanierungsoffensive etwa als „nicht nur budgetär verantwortungsvoll, sondern auch klimapolitisch sinnvoll“. So würde man noch mehr CO2 pro eingesetztem Euro einsparen. Als „nicht vorhersehbar“ bezeichnet Totschnig ebenfalls, dass zwei Drittel der Fördergelder auf den Sanierungsbonus und nur ein Drittel auf den Kesseltausch entfallen sind. Um genügend Mittel auch für den Kesseltausch verfügbar zu haben und auch weil dort die Einsparung der Treibhausgase pro Maßnahme höher ist, habe man reagieren müssen und eben den Sanierungsbonus gestrichen. Er versichert gleichzeitig aber auch: „Bereits gestellte Förderanträge und Registrierungen bleiben von dieser Maßnahme unberührt!“
„Leistbare Betriebsmittel, ausreichend Pflanzenschutz, weniger Bürokratie“
Totschnig hat jedenfalls auch große Pläne für die Zukunft. Höchste Priorität habe für ihn dabei die Ausgestaltung der gemeinsamen Agrarpolitik nach 2027. Dazu möchte er Österreichs Bauern entlasten: „Wenn wir die Wettbewerbsfähigkeit unserer Landwirtschaft langfristig sichern wollen, dann braucht es leistbare Betriebsmittel, ausreichend verfügbaren Pflanzenschutz und vor allem weniger Bürokratie. Unsere Bäuerinnen und Bauern dürfen nicht mehr Zeit im Büro verbringen als bei ihrer eigentlichen Arbeit.“ Doch auch der Klima- und Umweltschutz soll nicht zu kurz kommen. Was hier geplant ist und generell das gesamte Interview findet ihr hier folgend.
Landwirtschafts- und Umweltminister Norbert Totschnig im Interview mit 5 Minuten
Ein Jahr Regierungsverantwortung ist um. Ganz ad hoc: Was ist Ihnen von den ersten 365 Tagen besonders positiv, was besonders negativ in Erinnerung geblieben?
Positiv war für mich die konstruktive und lösungsorientierte Zusammenarbeit innerhalb der Bundesregierung, was mit drei Parteien natürlich nicht immer ganz einfach ist. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen, ist es uns gelungen, zentrale Projekte gemeinsam voranzubringen.
In meinem Verantwortungsbereich haben wir, trotz notwendiger Budgetkonsolidierung, gezielt Schwerpunkte gesetzt. Wir haben wichtige Maßnahmen abgesichert und zusätzlich frische Mittel mobilisiert, etwa für die Sanierungsoffensive. Das ist nicht nur ein Konjunkturimpuls, sondern vor allem ein zentraler Beitrag zum Klimaschutz.
Wir haben zudem die Klimaförderungen strukturell effizienter aufgestellt. Die Anpassung der Förderquoten war richtig und man sieht, die Nachfrage bleibt weiterhin konstant. Das heißt, dass wir das richtige Maß gefunden haben, mit wirksamen Anreizen und verantwortungsvollem Mitteleinsatz.
Wie kann man das Jahr aus Ihrer Sicht zusammenfassen? Was haben Sie in diesem Jahr als Minister in Ihrem Resort erreicht?
Für mich war es ein sehr arbeitsintensives Jahr. Wesentlich war für mich die Absicherung der GAP-Gelder für die Landwirtschaft. Zusätzlich wurden zahlreiche Leistungen erbracht: beispielsweise wurden im Jahr 2025 rund 240.000 Hektar Biodiversitäts- und Naturschutzflächen gefördert. In der Wasserwirtschaft konnten wir Gesamtinvestitionen in Höhe von 560 Millionen Euro auslösen und damit einen wesentlichen Beitrag zur langfristigen Sicherung der Trinkwasser- und Abwasserversorgung leisten. Darüber hinaus haben wir ein 10-Punkte- Aktionsprogramm für verbesserten Hochwasserschutz präsentiert und unterstützen zahlreiche Hochwasserschutzprojekte in ganz Österreich. Mit der Verschiebung der Anwendung der EU-Entwaldungsverordnung ist es gelungen, einen wichtigen Meilenstein zur Entlastung unserer Wirtschaft zu setzen.
Auch im Bereich der Versorgungssicherheit haben wir konsequent gehandelt: Erst vergangene Woche wurde das Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz beschlossen. Damit schaffen wir eine klare rechtliche Grundlage, um die Lebensmittelversorgung im Krisenfall sicherzustellen und unter anderem strategische Vorräte anzulegen.
Mit der Geräte-Retter-Prämie wurde 2025 ein treffsicheres und budgetschonendes Fördermodell zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft neu etabliert.
Gibt es etwas, wo Sie sagen „Das hätte ich besser/anders machen können“? Falls ja, was war das und was nehmen Sie sich dadurch auch für die folgenden drei Jahre mit?
Die Anfangsphase der Regierungsperiode war stark von intensiver Einarbeitung geprägt. Mir persönlicher ist es wichtig, mich in allen Zuständigkeitsbereichen fachlich fundiert auszukennen und genau zu wissen, wovon ich spreche. Nur so kann man tragfähige Entscheidungen für die Zukunft treffen.
Für die kommenden Jahre nehme ich mir klar mit, politische Vorhaben brauchen kontinuierlichen Einsatz und Verständnis auf allen Ebenen. Nur wenn das Gegenüber die Thematik kennt, erreicht man am Ende auch wirklich zufriedenstellende Ergebnisse.
Was steht im kommenden Jahr an? Welche Ziele haben Sie im zweiten Regierungsjahr und generell in den kommenden Regierungsjahren?
Für mich hat die Ausgestaltung der Gemeinsamem Agrarpolitik nach 2027 höchste Priorität. Einerseits das Agrarbudget, aber auch die Kohäsionspolitik. Die aktuellen Vorschläge der Kommission sind in dieser Form keinesfalls zufriedenstellend. Ein ausreichend dotiertes und zweckgebundenes Budget ist die Grundlage für Planungssicherheit und Stabilität für unsere bäuerlichen Familienbetriebe. Ich gehe hier proaktiv voran. Unser Vorstoß im EU- Agrarministerrat hat die breite Unterstützung 16 weiterer Mitgliedstaaten erhalten. Wir werden eine breite Allianz für eine starke Gemeinsame Agrarpolitik bilden. Wenn wir die Wettbewerbsfähigkeit unserer Landwirtschaft langfristig sichern wollen, dann braucht es außerdem leistbare Betriebsmittel, ausreichend verfügbaren Pflanzenschutz und vor allem weniger Bürokratie. Unsere Bäuerinnen und Bauern dürfen nicht mehr Zeit im Büro verbringen als bei ihrer eigentlichen Arbeit.
Weitere wichtige Projekte sind das Klimagesetz sowie Novellen des UVP- Gesetzes und des Abfallwirtschaftsgesetzes. Ziel ist es hier Verfahren Beschleunigung herbeizuführen ohne dabei die hohen Umweltstandards zu senken.
Mein Zugang zu Umwelt- und Klimaschutz ist klar. Wir müssen mit den Betroffenen arbeiten, nicht über ihre Köpfe hinweg entscheiden. Maßnahmen sind dann wirksam, wenn sie breit getragen werden. Mein grundlegendes Anliegen für die kommenden Jahre ist es, ein lebenswertes Österreich für zukünftige Generationen zu erhalten. Dazu gehören der Schutz unserer Natur, der Erhalt der Kulturlandschaft, die Anpassung an den Klimawandel, z.B. beim Schutz vor Naturgefahren, ein zukunftsfähiger Wald sowie eine flächendeckende, wettbewerbsfähige Landwirtschaft.
Genauso wichtig sind starke Regionen als attraktive Lebensräume und ein ambitionierter, aber praktikabler Klimaschutz. Ökologie, Wirtschaft und regionale Wertschöpfung müssen Hand in Hand gehen.
Bei mehreren Förderungen wurden die Rahmenbedingungen angepasst – etwa bei der Geräte-Retter-Prämie oder der Sanierungsoffensive. Kritik daran gibt es vor allem von Umweltschützern. Als man den Sanierungsbonus kürzlich zugunsten des Kesseltauschs ausgesetzt hat, gab es Kritik von anderer Seite auch noch. Wieso waren die Kürzungen bei Förderhöhen und Änderungen bei den genannten Förderungen notwendig?
Wir hatten im vergangenen Jahr völlig andere Voraussetzungen als in der vorherigen Regierungsperiode. Die budgetäre Lage ist angespannt, und für mich ist klar, dass wir uns in Zeiten der Budgetkonsolidierung keine Überförderungen leisten können. Jeder eingesetzte Euro muss die maximale Wirkung erzielen. Hinzu kommt, dass bereits im Jahr 2024 Mittel zugesagt wurden, die eigentlich für die Folgejahre budgetiert waren. Das heißt wir haben leere Fördertöpfe vorgefunden. Trotzdem ist es uns gelungen, 360 Millionen Euro an frischen Mitteln bereitzustellen.
Um das Steuergeld effizienter einzusetzen haben wir bei der Sanierungsoffensive die Fördersätze an die neuen Rahmenbedingungen angepasst und zielgerichteter ausgestaltet. Das Ergebnis ist, dass wir pro eingesetzten Euro mehr CO₂ einsparen als zuvor. Das ist nicht nur budgetär verantwortungsvoll, sondern auch klimapolitisch sinnvoll.
Im Bereich der thermischen Sanierung gab es eine enorme Nachfrage. Erstmalig und nicht vorhersehbar sind bei der Budgetbindung etwa 2/3 auf den Sanierungsbonus und nur rund 1/3 auf den Kesseltausch entfallen. Unsere Aufgabe war es daher, sicherzustellen, dass, vor dem Hintergrund des restriktiven Budgetvollzugs, auch ausreichend Mittel für den Heizkesseltausch zur Verfügung stehen. Dort ist die Reduktion der Treibhausgase pro Maßnahme deutlich höher. Bereits gestellte Förderanträge und Registrierungen bleiben von dieser Maßnahme unberührt!
Bei der Geräte-Retter-Prämie haben wir die Kriterien gezielt auf den Haushaltsbereich ausgerichtet. Das Ziel bleibt dabei unverändert. Nämlich Umwelt entlasten, Ressourcen schonen und gleichzeitig die reparierenden Betriebe stärken. Kreislaufwirtschaft und regionale Wertschöpfung ergänzen sich hier auf sinnvolle Weise.