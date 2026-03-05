Frontalkollision mit vier Verletzten auf L505: Eine Frau eingeklemmt

Auf der Mattseerstraße (L505) im Bezirk Braunau kam es am Mittwochnachmittag zu einer Frontalkollision zweier Autos. Eine Frau wurde im Fahrzeug eingeklemmt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Am Mittwoch, dem 4. März, kam es gegen 15.40 Uhr auf der L505 Mattseerstraße im Bezirk Braunau zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Autos kollidierten frontal und wurden anschließend von der Fahrbahn in eine angrenzende Wiese geschleudert.

Lenker verlor Kontrolle

Ein 69-Jähriger aus dem Bezirk Braunau war mit seinem Auto von Salzburg kommend in Richtung Pfaffstätt unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich auch ein 70-jähriger Freund sowie eine 67-jährige Mitfahrerin. Der Lenker gab an, kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren zu haben. Dabei sei er links von seiner Fahrbahn abgekommen und frontal mit dem entgegenkommenden Auto einer 67-Jährigen aus dem Bezirk Braunau kollidiert.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Nach der Erstversorgung wurde sie mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. Die drei Insassen des anderen Fahrzeugs erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Braunau gebracht. Ein bei beiden Lenkern durchgeführter Alkotest verlief negativ.